Проректор университета Макарова в тяжёлом состоянии после ДТП на Планерной. Он ехал на каршеринге с сыном

За рулём каршеринга, попавшего в аварию в Приморском районе, был проректор Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова. Он получил самые тяжёлые травмы. Об этом стало известно «Фонтанке» 25 июля.
По предварительным данным, 42-летний проректор, управляя арендованной «Киа Рио», не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения на Планерной улице накануне около трёх часов дня.
На встречной машина столкнулась с «Фольксвагеном» и «Киа». Последствия аварии попали на видео.
Водителя каршеринга госпитализировали в тяжёлом состоянии. В автомобиле он ехал вместе с сыном, который попал в больницу накануне своего 14-летия. Мальчика и 47-летнюю женщину из «Фольксвагена» скорые увезли в состоянии средней степени тяжести.
Дорожная полиция выясняет все обстоятельства аварии. По информации издания, проректор в этом году на дорогах был осторожен. Его единственное нарушение — невыполнение правил остановки или стоянки транспортного средства.