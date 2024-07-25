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    Проректор университета Макарова в тяжёлом состоянии после ДТП на Планерной. Он ехал на каршеринге с сыном

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    За рулём каршеринга, попавшего в аварию в Приморском районе, был проректор Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова. Он получил самые тяжёлые травмы. Об этом стало известно «Фонтанке» 25 июля.

    По предварительным данным, 42-летний проректор, управляя арендованной «Киа Рио», не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения на Планерной улице накануне около трёх часов дня.

    На встречной машина столкнулась с «Фольксвагеном» и «Киа». Последствия аварии попали на видео.

    Водителя каршеринга госпитализировали в тяжёлом состоянии. В автомобиле он ехал вместе с сыном, который попал в больницу накануне своего 14-летия. Мальчика и 47-летнюю женщину из «Фольксвагена» скорые увезли в состоянии средней степени тяжести.

    Дорожная полиция выясняет все обстоятельства аварии. По информации издания, проректор в этом году на дорогах был осторожен. Его единственное нарушение — невыполнение правил остановки или стоянки транспортного средства.

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