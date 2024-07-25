Проректор университета Макарова в тяжёлом состоянии после ДТП на Планерной. Он ехал на каршеринге с сыном

За рулём каршеринга, попавшего в аварию в Приморском районе, был проректор Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова. Он получил самые тяжёлые травмы. Об этом стало известно «Фонтанке» 25 июля.



По предварительным данным, 42-летний проректор, управляя арендованной «Киа Рио», не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения на Планерной улице накануне около трёх часов дня.

На встречной машина столкнулась с «Фольксвагеном» и «Киа». Последствия аварии попали на видео.