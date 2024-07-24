Встреча каршеринга и двух машин собрала гигантскую пробку на Планерной

Авария с участием трех автомобилей уже два часа тормозит движение в Приморском районе Петербурга. Без пострадавших не обошлось.

ДТП случилось около 15 часов 24 июля у дома 15 по Планерной улице. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 43-летний водитель каршерингового KIA Rio не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Volkswagen Tiguan под управлением 48-летней женщины и с Audi A3 под управлением 59-летнего мужчины, ехавшим в том же направлении.