Встреча каршеринга и двух машин собрала гигантскую пробку на Планерной

Авария с участием трех автомобилей уже два часа тормозит движение в Приморском районе Петербурга. Без пострадавших не обошлось.
ДТП случилось около 15 часов 24 июля у дома 15 по Планерной улице. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 43-летний водитель каршерингового KIA Rio не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Volkswagen Tiguan под управлением 48-летней женщины и с Audi A3 под управлением 59-летнего мужчины, ехавшим в том же направлении.
В результате пострадали три человека. С травмами различной степени тяжести их госпитализировали. По факту аварии ведется проверка.
Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Из-за ДТП на Планерной улице до сих пор плотная пробка в обе стороны. По данным «Яндекс.Пробок», затор тянется от Приморского проспекта, а в другую сторону — от Богатырского. «Весь виадук стоит, видимо, на Савушкина тоже пробка», — пишет очевидец, добавляя, что водители объезжают место ДТП через парковку.