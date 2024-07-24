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    Встреча каршеринга и двух машин собрала гигантскую пробку на Планерной

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    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Авария с участием трех автомобилей уже два часа тормозит движение в Приморском районе Петербурга. Без пострадавших не обошлось.

    ДТП случилось около 15 часов 24 июля у дома 15 по Планерной улице. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 43-летний водитель каршерингового KIA Rio не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Volkswagen Tiguan под управлением 48-летней женщины и с Audi A3 под управлением 59-летнего мужчины, ехавшим в том же направлении.

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    В результате пострадали три человека. С травмами различной степени тяжести их госпитализировали. По факту аварии ведется проверка.

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Из-за ДТП на Планерной улице до сих пор плотная пробка в обе стороны. По данным «Яндекс.Пробок», затор тянется от Приморского проспекта, а в другую сторону — от Богатырского. «Весь виадук стоит, видимо, на Савушкина тоже пробка», — пишет очевидец, добавляя, что водители объезжают место ДТП через парковку.

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    Фото: читатель «Фонтанки»

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