Посольство РФ просит разъяснить причину задержания россиянина в Париже

Посольство РФ в Париже не получало официальных уведомлений о том, что был задержан гражданин России. Дипмиссия требует разъяснений от французских властей. Об этом в среду, 24 июля, сообщают РИА Новости.



Накануне, 23 июля, во Франции арестовали россиянина. По данным агентства «Франс Пресс», мужчину подозревают в подготовке дестабилизации ситуации в период приближающейся Олимпиады. В прокуратуре Парижа отметили, что 40-летнему россиянину предъявили обвинения и поместили его в следственный изолятор.

При этом российское посольство в Париже не получало официальных сообщений о задержании гражданина РФ. Так, было решено запросить у властей Франции разъяснений о произошедшем. В посольстве добавили: «Будем добиваться реакции».