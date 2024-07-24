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    Посольство РФ просит разъяснить причину задержания россиянина в Париже

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    Посольство РФ в Париже не получало официальных уведомлений о том, что был задержан гражданин России. Дипмиссия требует разъяснений от французских властей. Об этом в среду, 24 июля, сообщают РИА Новости.

    Накануне, 23 июля, во Франции арестовали россиянина. По данным агентства «Франс Пресс», мужчину подозревают в подготовке дестабилизации ситуации в период приближающейся Олимпиады. В прокуратуре Парижа отметили, что 40-летнему россиянину предъявили обвинения и поместили его в следственный изолятор.

    При этом российское посольство в Париже не получало официальных сообщений о задержании гражданина РФ. Так, было решено запросить у властей Франции разъяснений о произошедшем. В посольстве добавили: «Будем добиваться реакции».

    Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен подтвердил арест россиянина, сообщает ТАСС. Причиной задержания стали сведения о том, что мужчина якобы «организовывал или собирался организовывать операции по дестабилизации, вмешательству и шпионажу». Кроме того, Дарманен добавил, что за последнее время французская полиция арестовала еще несколько граждан России, но не сообщил подробностей об обвинениях против них.

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