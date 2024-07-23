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    М-11 в сторону Петербурга перекрыта из-за ДТП

    Автовоз влетел в дорожников на трассе М-11. Движение в Петербург перекрыто

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    Фото: Отдел ГИБДД МО МВД России «Новгородский»
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    Авария с грузовиками остановила движение в Петербург на платной трассе М-11 «Нева» в Новгородской области. Под удар попал пешеход — он проводил дорожные работы.

    Около 14:15 23 июля на 516-м километре скоростной автодороги М-11 «Нева» в Новгородском районе 54-летний мужчина на грузовике SHACMAN с полуприцепом врезался в машину дорожников, сообщает пресс-служба ОГИБДД МО МВД России «Новгородский». После этого он наехал на 43-летнего мужчину, который осуществлял дорожные работы. В результате травмы получили и пешеход, и водитель грузовика — судя по фото, это был автовоз.

    Фото: Отдел ГИБДД МО МВД России «Новгородский»
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    В пресс-службе оператора дороги, компании «Объединенные системы сбора платы» (ОССП), «Фонтанке» рассказали, что дорожники производили ремонт на участке. Водитель грузовика, вероятно, отвлекся от дороги и врезался в них. Обоих пострадавших увезли на скорой в тяжелом состоянии.

    Сейчас аварийные комиссары ОССП устраняют последствия аварии. Движение в сторону Петербурга полностью закрыто, организован съезд на трассу М-10 «Россия» на 444-м километре. В течение получаса планируют открыть проезд по крайней левой полосе, а полностью восстановить движение рассчитывают через пару часов.

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    Проверку по факту ДТП начала прокуратура Новгородской области.

    UPD. В шестом часу вечера движение в сторону Петербурга на участке было открыто по левой полосе.

    Фото: Отдел ГИБДД МО МВД России «Новгородский»
    Фото: Отдел ГИБДД МО МВД России «Новгородский»

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