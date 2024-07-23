Автовоз влетел в дорожников на трассе М-11. Движение в Петербург перекрыто

Авария с грузовиками остановила движение в Петербург на платной трассе М-11 «Нева» в Новгородской области. Под удар попал пешеход — он проводил дорожные работы.

Около 14:15 23 июля на 516-м километре скоростной автодороги М-11 «Нева» в Новгородском районе 54-летний мужчина на грузовике SHACMAN с полуприцепом врезался в машину дорожников, сообщает пресс-служба ОГИБДД МО МВД России «Новгородский». После этого он наехал на 43-летнего мужчину, который осуществлял дорожные работы. В результате травмы получили и пешеход, и водитель грузовика — судя по фото, это был автовоз.