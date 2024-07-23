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    Суд обязал привести в порядок убежище в общежитии НИУ ВШЭ в Петербурге

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    Арбитражный суд привлек к ответственности петербургский НИУ ВШЭ из-за ненадлежащего состояния части помещений, об этом 23 июля сообщает пресс-служба прокуратуры города. В самом вузе говорят, что дело в одном убежище, расположенном в подвале общежития на Серпуховской улице.

    Прокуратура Адмиралтейского района возбудила административное дело о «нарушении норм и правил эксплуатации использования находящегося в федеральной собственности объекта нежилого фонда» — ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ. Часть помещений вуза длительное время находится в ненадлежащем состоянии и требует ремонта, отметили в надзорном ведомстве. В итоге суд ограничился предупреждением.

    Прокурор внес представление в адрес руководства учреждения, потребовав отремонтировать помещение. Ход устранения нарушений находится на контроле.

    В пресс-службе университета рассказали «Фонтанке», что речь идет о подвальных помещениях общежития на Серпуховской, которые «являются защитными сооружениями гражданской обороны с 1950-х годов и были переданы НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Росимуществом вместе со зданием». Согласно полученному предупреждению, помещение необходимо привести в соответствие современным требованиям к защитным сооружениям. Для этого необходима разработка проектно- сметной документации и прохождение федеральной государственной экспертизы, отметили в пресс-службе вуза.

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