Суд обязал привести в порядок убежище в общежитии НИУ ВШЭ в Петербурге

Арбитражный суд привлек к ответственности петербургский НИУ ВШЭ из-за ненадлежащего состояния части помещений, об этом 23 июля сообщает пресс-служба прокуратуры города. В самом вузе говорят, что дело в одном убежище, расположенном в подвале общежития на Серпуховской улице.

Прокуратура Адмиралтейского района возбудила административное дело о «нарушении норм и правил эксплуатации использования находящегося в федеральной собственности объекта нежилого фонда» — ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ. Часть помещений вуза длительное время находится в ненадлежащем состоянии и требует ремонта, отметили в надзорном ведомстве. В итоге суд ограничился предупреждением.