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    Крупный пожар на М-11

    Полыхающая фура перекрыла трассу М-11 в сторону Петербурга

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    читатель «Фонтанки»

    Крупный автомобильный пожар собрал затор в несколько километров на платной трассе М-11 «Нева» в Новгородской области. Горит фура.

    Грузовой автомобиль загорелся на 557-м километре скоростной автодороги М-11, сообщает читатель «Фонтанки». По данным пользователей «Яндекс.Пробок», из-за пожара перекрыты все три полосы.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Магистрали двух столиц», в пожаре никто не пострадал. Движение по трассе затруднено. В направлении Петербурга скопился затор длиной порядка 3 километров.

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