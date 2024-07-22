Полыхающая фура перекрыла трассу М-11 в сторону Петербурга

читатель «Фонтанки»
Крупный автомобильный пожар собрал затор в несколько километров на платной трассе М-11 «Нева» в Новгородской области. Горит фура.
Грузовой автомобиль загорелся на 557-м километре скоростной автодороги М-11, сообщает читатель «Фонтанки». По данным пользователей «Яндекс.Пробок», из-за пожара перекрыты все три полосы.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Магистрали двух столиц», в пожаре никто не пострадал. Движение по трассе затруднено. В направлении Петербурга скопился затор длиной порядка 3 километров.