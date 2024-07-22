Следователь по делу об убийстве участника СВО задержан в Армавире. Теперь он — потенциальный пособник преступления

Лейтенант юстиции Самвел Мирижанов, работающий следователем ОМВД по городу Армавиру, задержан по подозрению в укрывательстве преступника, нанесшего смертельное ранение участнику СВО Олегу Рябчикову. Об этом 22 июля пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Следственное управление (СУ) СКР по Краснодарскому краю.
В ночь на 14 июля, как полагает следствие, в ходе конфликта с участником спецоперации местный житель ранил его ножом в живот и скрылся с места преступления. Военного Олега Рябчикова госпитализировали, но медикам не удалось его спасти.
Подозреваемый в совершении нападения Альберт Пилосян был задержан в Ставрополе 19 июля. Вместе с ним были задержаны и двое его знакомых.
Задержанный следователь — ныне фигурант дела об укрывательстве преступника — подозревается в том, что не принял должных мер по розыску и задержанию подозреваемого. При подтверждении вины он будет уволен, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.