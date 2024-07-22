Следователь по делу об убийстве участника СВО задержан в Армавире. Теперь он — потенциальный пособник преступления

Лейтенант юстиции Самвел Мирижанов, работающий следователем ОМВД по городу Армавиру, задержан по подозрению в укрывательстве преступника, нанесшего смертельное ранение участнику СВО Олегу Рябчикову. Об этом 22 июля пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Следственное управление (СУ) СКР по Краснодарскому краю.

В ночь на 14 июля, как полагает следствие, в ходе конфликта с участником спецоперации местный житель ранил его ножом в живот и скрылся с места преступления. Военного Олега Рябчикова госпитализировали, но медикам не удалось его спасти.