В поселке Глушково Курской области пять тысяч человек остались без света. Об этом 22 июля сообщает губернатор региона Алексей Смирнов.
Обрыв линий электропередач произошел в понедельник днем из-за атаки украинского дрона. Пока нет возможности вернуть электричество в жилые дома.
«Ремонтные работы начнутся, когда позволит обстановка», – уточнил Алексей Смирнов.
Несколько дней назад в Крыму город-курорт Алушта полностью был обесточен из-за аварии на высоковольтных линиях. До этого без света сидели жители Ялты – 49 тысяч человек. Авария произошла на подстанции Дарсан.17 июля в нескольких городах Ростовской области частично отключили электричество из-за перегрузки высоковольтной электроэнергии.
Пять тысяч жителей Курской области остались без света. Поселок атаковал БПЛА
В поселке Глушково Курской области пять тысяч человек остались без света. Об этом 22 июля сообщает губернатор региона Алексей Смирнов.
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