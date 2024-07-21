В администрации рассказали, когда закончат ремонт квартир на Пискаревском проспекте. В марте в дом врезался беспилотник

Ремонт пострадавших квартир на Пискаревском проспекте, 161 , куда в марте прилетел беспилотник, завершат до 27 июля. Об этом рассказал глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт в своем телеграм-канале 21 июля.



Фасад дома, балконы и остекление полностью восстановили. «Обстановка рабочая», — добавил Андрей Хорт.

Ранее в администрации Красногвардейского района сообщали, что ремонт в доме на Пискаревском завершат к августу.

Беспилотник попал в дом на Пискаревском проспекте 2 марта. Инцидент признали терактом и возбудили уголовное дело. Владельцам разбитых беспилотником автомобилей перечислили компенсацию. В начале апреля рабочие приступили к восстановлению фасада дома. Кроме того, по данным администрации, в доме также заменили 273 поврежденных окна и пять входных дверей в парадных. Компенсации получили 506 человек.

