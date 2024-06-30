Ремонт квартир на Пискаревском проспекте, пострадавших от атаки беспилотника, завершат к августу

В доме на Пискаревском проспекте, куда в марте прилетел беспилотник, завершается ремонт квартир. Об этом 30 июня сообщила администрация Красногвардейского района.
«Основные работы в доме
В одной из квартир, пострадавших наиболее сильно, пришлось демонтировать аварийную стену, а на ее месте установили кирпичную перегородку.
Осмотр регулярно проводится вместе с собственниками. Окончательно ремонт завершат к концу июля.
Беспилотник попал в дом на Пискаревском проспекте 2 марта. Инцидент признали терактом и возбудили уголовное дело. Владельцам разбитых беспилотником автомобилей перечислили компенсацию. В начале апреля рабочие приступили к восстановлению фасада дома. Кроме того, по данным администрации, в доме также заменили 273 поврежденных окна и пять входных дверей в парадных. Компенсации получили 506 человек.