Ремонт квартир на Пискаревском проспекте, пострадавших от атаки беспилотника, завершат к августу

В доме на Пискаревском проспекте, куда в марте прилетел беспилотник, завершается ремонт квартир. Об этом 30 июня сообщила администрация Красногвардейского района.



«Основные работы в доме № 161 уже проведены. Через неделю в комнатах начнут делать финишную отделку», — говорится в телеграм-канале пресс-службы района.

В одной из квартир, пострадавших наиболее сильно, пришлось демонтировать аварийную стену, а на ее месте установили кирпичную перегородку.

Осмотр регулярно проводится вместе с собственниками. Окончательно ремонт завершат к концу июля.