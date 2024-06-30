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    Ремонт квартир на Пискаревском проспекте, пострадавших от атаки беспилотника, завершат к августу

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    В доме на Пискаревском проспекте, куда в марте прилетел беспилотник, завершается ремонт квартир. Об этом 30 июня сообщила администрация Красногвардейского района.

    «Основные работы в доме № 161 уже проведены. Через неделю в комнатах начнут делать финишную отделку», — говорится в телеграм-канале пресс-службы района.

    В одной из квартир, пострадавших наиболее сильно, пришлось демонтировать аварийную стену, а на ее месте установили кирпичную перегородку.

    Осмотр регулярно проводится вместе с собственниками. Окончательно ремонт завершат к концу июля.

    Беспилотник попал в дом на Пискаревском проспекте 2 марта. Инцидент признали терактом и возбудили уголовное дело. Владельцам разбитых беспилотником автомобилей перечислили компенсацию. В начале апреля рабочие приступили к восстановлению фасада дома. Кроме того, по данным администрации, в доме также заменили 273 поврежденных окна и пять входных дверей в парадных. Компенсации получили 506 человек.

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