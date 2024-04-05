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    На Пискаревском начали восстанавливать фасад дома, в который врезался беспилотник

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    Спустя месяц рабочие приступили к восстановлению фасада дома № 161 на Пискаревском проспекте, в который в начале марта врезался БПЛА. Для работ задействовали альпинистов.

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    Как сообщает администрация Красногвардейского района в пятницу, 5 апреля, перед началом ремонта была проведена экспертиза и составлен план работ. Сначала специалисты проверяют фасад дома на внутренние дефекты, альпинисты демонтируют разрушенные кирпичи, чтобы избежать обрушения. Кроме того, готовятся балки для временной поддержки и укрепления на период восстановления.

    Следующим этапом демонтируют аварийные элементы здания для подготовки к строительным работам.

    2 марта в дом на Пискаревском проспекте влетел беспилотник. Инцидент признали терактом и возбудили уголовное дело. Квартиры, которые пострадали от падения БПЛА, пока не удается полностью восстановить. Однако ранее «Фонтанка» сообщила, что владельцам разбитых беспилотником автомобилей на Пискаревском проспекте уже перечислили компенсацию. Петербуржцы отметили, что суммы совпадают с указанной в экспертном заключении, однако на ремонт, который бы вернул машине прежний вид, полученных денег вряд ли хватит.

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    БПЛАБеспилотник
    ЛАЙК4
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

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