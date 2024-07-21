Microsoft: глобальный сбой затронул около 8,5 миллиона устройств Windows

Компания Microsoft 20 июля заявила, что глобальный IT-сбой, связанный с обновлением CrowdStrike, затронул около 8,5 миллиона устройств на базе Windows — менее 1% от общего числа.



«CrowdStrike помог нам разработать масштабируемое решение, которое поможет инфраструктуре Microsoft Azure ускорить исправление неисправного обновления CrowdStrike», - отмечается в сообщении.



Последствия ошибочного обновления устраняют сотни специалистов Microsoft, работающие с клиентами напрямую. Инцидент продемонстрировал взаимосвязанную природу "обширной экосистемы": программных платформ, средств безопасности, поставщиков облачных услуг и другого софта, а также клиентов.

