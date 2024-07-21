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    Microsoft: глобальный сбой затронул около 8,5 миллиона устройств Windows

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    Компания Microsoft 20 июля заявила, что глобальный IT-сбой, связанный с обновлением CrowdStrike, затронул около 8,5 миллиона устройств на базе Windows — менее 1% от общего числа.

    «CrowdStrike помог нам разработать масштабируемое решение, которое поможет инфраструктуре Microsoft Azure ускорить исправление неисправного обновления CrowdStrike», - отмечается в сообщении.

    Последствия ошибочного обновления устраняют сотни специалистов Microsoft, работающие с клиентами напрямую. Инцидент продемонстрировал взаимосвязанную природу "обширной экосистемы": программных платформ, средств безопасности, поставщиков облачных услуг и другого софта, а также клиентов.

    Утром 19 июля из-за глобального технического сбоя возникли проблемы у Microsoft в Windows. Была парализована работа авиационной, банковской и других сфер по всему миру. Причиной сбоя, как предполагается, стало обновление программного обеспечения компании CrowdStrike, работающей в сфере информационной безопасности, и его ошибка при взаимодействии с сервисами Microsoft.

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