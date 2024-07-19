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    Глобальный технический сбой охватил планету: в разных странах авиакомпании и аэропорты останавливают работу

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    В США фиксируется масштабный сбой в работе авиакомпаний. Из-за проблем со связью приостановили полеты крупнейшие перевозчики United Airlines, American Airlines и Delta Airlines, сообщают 19 июля СМИ. По некоторым данным, отключен от сети британский телеканал SkyNews, с перебоями работает Windows.

    Кроме того, аэропорт Берлина также сообщил о возможных задержках при регистрации из-за технического сбоя, передает РИА Новости.

    «Инцидент в компьютерной системе» случился и в аэропортах Испании. По данным компании-оператора Aena, это может привести к задержкам рейсов.

    Также СМИ пишут о приостановке полетов в нескольких аэропортах Великобритании и у компании Turkish Airlines (из-за «крупного глобального сбоя»).

    По информации РБК, сбой наблюдается в работе IT-систем в Австралии, он затронул не только аэропорты, но и банки и супермаркеты.

    По предварительным данным индийского канал Times Now, причиной глобального сбоя является «недавнее обновление CrowdStrike».

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