Глобальный технический сбой охватил планету: в разных странах авиакомпании и аэропорты останавливают работу

В США фиксируется масштабный сбой в работе авиакомпаний. Из-за проблем со связью приостановили полеты крупнейшие перевозчики United Airlines, American Airlines и Delta Airlines, сообщают 19 июля СМИ. По некоторым данным, отключен от сети британский телеканал SkyNews, с перебоями работает Windows.

Кроме того, аэропорт Берлина также сообщил о возможных задержках при регистрации из-за технического сбоя, передает РИА Новости.



«Инцидент в компьютерной системе» случился и в аэропортах Испании. По данным компании-оператора Aena, это может привести к задержкам рейсов.

