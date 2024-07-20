КАМАЗ догнал «Ниссан», и собралась куча машин. Страшные фотографии смертельного ДТП в Краснодаре

Три человека погибли в ДТП с пятью машинами на 13-м километре Ростовского шоссе в Краснодаре. Еще один человек и двое несовершеннолетних доставлены в больницу, сообщили 20 июля в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.



По предварительным данным, 66-летний водитель «КАМАЗа» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с идущим впереди Nissan, спровоцировав массовое ДТП. Судя по кадрам с места происшествия, в результате столкновения одна из машин превратилась в груду металла, две другие выбросило за пределы проезжей части.

