КАМАЗ догнал «Ниссан», и собралась куча машин. Страшные фотографии смертельного ДТП в Краснодаре

Три человека погибли в ДТП с пятью машинами на 13-м километре Ростовского шоссе в Краснодаре. Еще один человек и двое несовершеннолетних доставлены в больницу, сообщили 20 июля в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
По предварительным данным, 66-летний водитель «КАМАЗа» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с идущим впереди Nissan, спровоцировав массовое ДТП. Судя по кадрам с места происшествия, в результате столкновения одна из машин превратилась в груду металла, две другие выбросило за пределы проезжей части.
В результате аварии пострадал водитель иномарки, два его пассажира скончались. Также скончался водитель KIA, двух его пассажиров в возрасте 10 и 14 лет госпитализировали.
Устанавливаются обстоятельства ДТП. Прокуратурой Прикубанского административного округа Краснодара организована проверка по факту случившегося.
«По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.