Семиклассник совершил суицид рядом со школой в Шлиссельбурге

Уголовное дело о доведении до самоубийства возбуждено после гибели школьника в Кировском районе Ленобласти. О последнем шаге он предупредил подруг, но спасти подростка не успели.



О гибели 14-летнего сына в полицию накануне сообщил житель Шлиссельбурга, стало известно «Фонтанке» 20 июля. Около восьми часов утра пятницы семиклассник в голосовых сообщениях делился своими намерениями с двумя девочками. Не прошло и двадцати минут, как он был найден мёртвым у подножия недостроенной девятиэтажки рядом со школой. По предварительным данным, первыми подростка нашли друзья, они же, судя по всему, связались с его отцом.

