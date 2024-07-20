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    Семиклассник совершил суицид рядом со школой в Шлиссельбурге

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    Уголовное дело о доведении до самоубийства возбуждено после гибели школьника в Кировском районе Ленобласти. О последнем шаге он предупредил подруг, но спасти подростка не успели.

    О гибели 14-летнего сына в полицию накануне сообщил житель Шлиссельбурга, стало известно «Фонтанке» 20 июля. Около восьми часов утра пятницы семиклассник в голосовых сообщениях делился своими намерениями с двумя девочками. Не прошло и двадцати минут, как он был найден мёртвым у подножия недостроенной девятиэтажки рядом со школой. По предварительным данным, первыми подростка нашли друзья, они же, судя по всему, связались с его отцом.

    Следователи выясняют мотивы школьника. Известно, что он жил с матерью и ранее не попадал в поле зрения отдела по делам несовершеннолетних.

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