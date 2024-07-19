    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, ю-з

    758мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd87.88eur96.1

    В Маяковке покажут исчезающий Русский Север

    272
    обсудить

    Из всего нашего Севера Архангельская область особенно примечательна так называемыми северными тройниками. Так называют деревянные ансамбли: церковь холодная летняя, церковь теплая зимняя и колокольня. Только чаще они уже не «тройники»: либо одна из церквей разрушена, либо колокольня. Будем любоваться исчезающей красотой 23 июля в Маяковке. Бесплатно. 16+

    Фото: фотография Александра Моисеева из книги «Исчезающий Север»
    ПоделитьсяПоделиться

    В Архангельской области есть деревня Ошевенск. На самом деле это сразу несколько деревень, объединенных одним названием. И под таким названием они входят в Ассоциацию «Самые красивые деревни России». В Ошевенске сохранилась историческая застройка XIX века. В прошлом году случился пожар в Успенском Александро-Ошевенском монастыре — действующем мужском православном. Пострадал он сильно — нужна реставрация. Но постройки каменные, а сколько на Русском Севере деревянного зодчества, куда более уязвимого!

    Александр Моисеев, фотограф, путешественник, автор телеграм-канала «Русский Север», написал книгу, которая так и называется, «Исчезающий Север». «Несмотря на многообразие культурного наследия России, старинных изб, деревянных храмов, часовен и множества других уникальнейших объектов деревянного зодчества, с каждым годом их число уменьшается», — говорит Александр. Узнаем у него, что еще можно увидеть на Русском Севере сегодня.

    Идем 23 июля на лекцию «Успеть увидеть исчезающий Север. Деревянное зодчество: от избы до северных тройников» в Маяковку (наб. Фонтанки, 44, 1-й этаж, медиахолл). Начало в 19:00, регистрация на Timepad.

    Александра Шеромова

    Фото: фотография Александра Моисеева из книги «Исчезающий Север»

    По теме

    Куда сходить бесплатноАрхагельскРусский Север
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close