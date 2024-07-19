В Маяковке покажут исчезающий Русский Север

Из всего нашего Севера Архангельская область особенно примечательна так называемыми северными тройниками. Так называют деревянные ансамбли: церковь холодная летняя, церковь теплая зимняя и колокольня. Только чаще они уже не «тройники»: либо одна из церквей разрушена, либо колокольня. Будем любоваться исчезающей красотой 23 июля в Маяковке. Бесплатно. 16+
В Архангельской области есть деревня Ошевенск. На самом деле это сразу несколько деревень, объединенных одним названием. И под таким названием они входят в Ассоциацию «Самые красивые деревни России». В Ошевенске сохранилась историческая застройка XIX века. В прошлом году случился пожар в Успенском Александро-Ошевенском монастыре — действующем мужском православном. Пострадал он сильно — нужна реставрация. Но постройки каменные, а сколько на Русском Севере деревянного зодчества, куда более уязвимого!
Александр Моисеев, фотограф, путешественник, автор телеграм-канала «Русский Север», написал книгу, которая так и называется, «Исчезающий Север». «Несмотря на многообразие культурного наследия России, старинных изб, деревянных храмов, часовен и множества других уникальнейших объектов деревянного зодчества, с каждым годом их число уменьшается», — говорит Александр. Узнаем у него, что еще можно увидеть на Русском Севере сегодня.
Идем 23 июля на лекцию «Успеть увидеть исчезающий Север. Деревянное зодчество: от избы до северных тройников» в Маяковку (наб. Фонтанки, 44, 1-й этаж, медиахолл). Начало в 19:00, регистрация на Timepad.
Александра Шеромова