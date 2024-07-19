«Пикник» презентует юбилейный альбом в Выборгском замке

23 июля рок-н-ролльная группа «Пикник» отыграет концерт в Выборгском замке, презентуя
Музыканты таинственного «Пикника», уходящего корнями в мифологию раннего рок-н-ролльного подполья
Лидер коллектива Эдмунд Шклярский рассказывал, что над альбомом «бились несколько месяцев, а в результате за несколько дней решили, что концепция будет такая». Пластинка объединяет в себе идеи двух художественных полюсов: сюрреализма итальянца Джорджо де Кирико и символизма литовца Микалоюса Чюрлёниса.
Освеженный сет-лист дополнится классическими песнями «Пикника», среди которых «У шамана три руки», «Фиолетово-черный», «Из мышеловки», «Остров» и
Кирилл Самунин