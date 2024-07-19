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    «Пикник» презентует юбилейный альбом в Выборгском замке

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    23 июля рок-н-ролльная группа «Пикник» отыграет концерт в Выборгском замке, презентуя 25-й альбом «Один на один». 16+

    Фото: piknik.info
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    Музыканты таинственного «Пикника», уходящего корнями в мифологию раннего рок-н-ролльного подполья 1970-х годов, в фортификационных стенах Выборгского замка презентуют свою 25-ю полноформатную работу, в которую вошли песни, изданные ранее: «Гитары тихие рыданья» и «Ничего, ничего не бойся» (последняя была написана 5 лет назад и выпущена только этой весной).

    Лидер коллектива Эдмунд Шклярский рассказывал, что над альбомом «бились несколько месяцев, а в результате за несколько дней решили, что концепция будет такая». Пластинка объединяет в себе идеи двух художественных полюсов: сюрреализма итальянца Джорджо де Кирико и символизма литовца Микалоюса Чюрлёниса.

    Освеженный сет-лист дополнится классическими песнями «Пикника», среди которых «У шамана три руки», «Фиолетово-черный», «Из мышеловки», «Остров» и т. д.

    Кирилл Самунин

    Фото: piknik.info

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