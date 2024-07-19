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    Ошибка ценой в 13 млрд долл. Акции разработчика CrowdStrike рухнули после глобального технического сбоя

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    В пятницу, 19 июля, во всему миру произошел массовый технический сбой. Из-за этого поставщик решений информационной безопасности CrowdStrike, чье ПО могло стать причиной неполадок, потерял 13,77 миллиарда долларов.

    Как сообщает РБК, акции компании к полудню по московскому времени рухнули на 16,5%. После 12:09 падение замедлилось до 13,57%, стоимость одной акции составляла 296,5 доллара.

    В компании, как пишет РБК, подтвердили, что сбои могли произойти из-за ошибки с датчиком Falcon Sensor, который они производят. Именно эта система отвечает за обеспечение безопасности, отражая кибератаки.

    «CrowdStrike осведомлен о сообщениях о сбоях на хостах Windows, связанных с программой Falcon», — сказали в компании.

    Как сообщил глава компании CrowdStrike Джордж Курц в соцсетях, сбои не связаны с кибератакой. Сейчас специалисты применяют все возможные меры для ликвидации проблем с программным обеспечением.

    По данным Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, проблема, по всей видимости, не затронула российские компании. В Роскомнадзор не обращались с информацией о технических сбоях, связанных с ошибкой Falcon Sensor от CrowdStrike.

    Напомним, что технический сбой начали фиксировать 19 июля в работе авиакомпаний. Из-за проблем со связью приостановили полеты многие перевозчики, от сети был отключен британский телеканал SkyNews, с перебоями работает Windows, сбой затронул банки. На эту тему уже успел пошутить бизнесмен Илон Маск. Миллиардер сравнил Microsoft и вымышленную компанию Macrohard, дав понять, что даже несуществующая компания работает лучше, чем мировой гигант в области информационных технологий.

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