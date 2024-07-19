Ошибка ценой в 13 млрд долл. Акции разработчика CrowdStrike рухнули после глобального технического сбоя

В пятницу, 19 июля, во всему миру произошел массовый технический сбой. Из-за этого поставщик решений информационной безопасности CrowdStrike, чье ПО могло стать причиной неполадок, потерял 13,77 миллиарда долларов.



Как сообщает РБК, акции компании к полудню по московскому времени рухнули на 16,5%. После 12:09 падение замедлилось до 13,57%, стоимость одной акции составляла 296,5 доллара.



В компании, как пишет РБК, подтвердили, что сбои могли произойти из-за ошибки с датчиком Falcon Sensor, который они производят. Именно эта система отвечает за обеспечение безопасности, отражая кибератаки.

