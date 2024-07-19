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    Илон Маск ответил мемом на глобальный сбой у Microsoft

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    Массовый технический сбой произошел в аэропортах, банках и супермаркетах по всему миру в пятницу, 19 июля. На фоне этого бизнесмен Илон Маск в соцсетях высмеял работу операционных систем.

    Миллиардер репостнул мем пользователя, который сравнил соцсеть X и Microsoft. Подпись к шутливой картинке гласит: «Когда все остальное зависло, это приложение все равно работает». Еще Илон Маск ретвитнул свой пост 2021 года, в котором сравнивает Microsoft и вымышленную компанию Macrohard.

    «Macrohard >> Microsoft», — пишет Маск, дав понять, что даже несуществующая компания работает лучше, чем мировой гигант в области информационных технологий.

    Напомним, что технический сбой начали фиксировать 19 июля в работе авиакомпаний. Из-за проблем со связью приостановили полеты многие перевозчики, от сети отключен британский телеканал SkyNews, с перебоями работает Windows. Сбой затронул также банки и австралийские супермаркеты. Предположительно, причиной глобального сбоя является недавнее обновление американского сервиса по кибербезопасности CrowdStrike.

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