Илон Маск ответил мемом на глобальный сбой у Microsoft

Массовый технический сбой произошел в аэропортах, банках и супермаркетах по всему миру в пятницу, 19 июля. На фоне этого бизнесмен Илон Маск в соцсетях высмеял работу операционных систем.



Миллиардер репостнул мем пользователя, который сравнил соцсеть X и Microsoft. Подпись к шутливой картинке гласит: «Когда все остальное зависло, это приложение все равно работает». Еще Илон Маск ретвитнул свой пост 2021 года, в котором сравнивает Microsoft и вымышленную компанию Macrohard.



«Macrohard >> Microsoft», — пишет Маск, дав понять, что даже несуществующая компания работает лучше, чем мировой гигант в области информационных технологий.

