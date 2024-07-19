Кибербезопасность обрушила Windows. Что известно о глобальном техническом сбое

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Глобальный технический сбой вызвал проблемы во многих сферах деятельности, в первую очередь у Microsoft в Windows. Оказалась заблокирована работа многих аэропортов, авиакомпаний, банков по всему миру. Также наблюдаются сбои в работе Gmail и Amazon. По предварительным данным, причиной стало недавнее обновление американского сервиса по кибербезопасности. «Фонтанка» собрала все, что известно на данный момент.



«Окна» закрылись Американские пользователи Microsoft рассказывают, что их компьютеры показывают только голубой экран. В компании заявили, что принимают «меры по смягчению последствий» и уже установили проблему. Есть даже информация о постепенной стабилизации сервисов. Возможной причиной называют обновление программного обеспечения компании CrowdStrike, работающей в сфере информационной безопасности, и его ошибка при взаимодействии с сервисами Microsoft.



Проблемы у аэропортов и авиакомпаний Сбои зафиксировали в аэропортах США, Германии, Испании, Великобритании, Шотландии, Австралии и других стран. В аэропорту Сиднея хаос: стойки регистрации недоступны, экраны показывают «ошибки», пассажиры не могут получить багаж. Сотрудники авиакомпаний в аэропортах вручную заполняют посадочные талоны.



Полеты приостановили крупнейшие американские авиакомпании American Airlines, United Airlines, Delta Airlines, Frontier Airlines, австралийская Virgin Australia. У Turkish Airlines и индийской SpiceJet возникли проблемы с системой бронирования и регистрации. Проблемы есть и у ирландской Ryanair. По данным CNN, сбой в работе облачной платформы для хранения данных Microsoft Azure привёл к отмене 130 и задержке более 200 рейсов американских авиакомпаний.

Информации о сбоях в российских авиакомпаниях не поступало. В Пулково, Домодедово, Шереметьево сообщили, что работают в штатном режиме.

«Сбой зарубежных IT-систем не затронул работу аэропорта Пулково. Стабильную работу информационных систем в аэропорту обеспечивают отечественные решения, в том числе собственной разработки. Рейсы на прилёт и вылет выполняются по расписанию», — сообщили «Фонтанке» в петербургском аэропорту. По данным Росавиации на 11:30, воздушный транспорт России, его авиакомпании и аэропорты работают штатно, полеты выполняются по расписанию.

Проблемы у банков В Австралии приостановили работу банки и банковские терминалы. На Лондонской фондовой бирже сообщили о сбоях. Крупнейший по количеству клиентов банк ЮАР Capitec сталкивается с системными проблемами по всей стране, операции по картам пока работают. Банк Израиля заявил, что сбой в работе CrowdStrike оказал «частичное влияние на банковскую систему страны». Западный банковский сектор начал обваливаться.



Олимпийские игры Комитет Олимпийских игр в Париже сообщил, что его информационные системы затронуты масштабным сбоем.

Железная дорога Крупнейший железнодорожный оператор Великобритании Govia Thameslink Railway предупредил о сбоях, возможны отмены поездов.

Информация и коммуникации В Великобритании отключен канал Sky News: он не смог вести прямую трансляцию.

Жители Аляски, по данным местных СМИ, не могут позвонить в службы спасения из-за сбоя связи.

Возможные последствия сбоя Компьютеры, пострадавшие из-за глобального IT-сбоя, будет сложно восстановить централизованно, пишет The Times.



Эксперт в области информационной безопасности Алексей Лукацкий пояснил RT, что всё сильно зависит от конкретной компании, использовавшей ПО CrowdStrike.

