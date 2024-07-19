Музей Ахматовой сломает и раздаст по кусочкам «стену Бродского»

Музей Анны Ахматовой в необычном формате попрощается с выставкой «Иосиф Бродский. «Сохрани мою тень», которая была создана в саду Фонтанного дома к 80-летию со дня рождения поэта в 2000 году. Прощание пройдет 23 июля в 20:00 в духе карнавала, напоминающего о Венеции, любимом городе Бродского (тем более что мероприятие совпадает с праздником Нептуна, владыки вод).
Выставка была создана художниками Творческой мануфактуры «ПТХ»: Машей Небесной, Женей Исаевой, а также театральным режиссером Яной Туминой. В основе инсталляции — артефакты времен молодости Бродского, 1960–1970-х: фотографии «полутора комнат» в доме Мурузи, сделанные другом поэта, Михаилом Мильчиком, в день вынужденного отъезда Иосифа Бродского в эмиграцию.
Несмотря на ее органичность и успех у публики, инсталляцию музей разбирает, чтобы двигаться дальше. В августе она будет демонтирована, а осенью на ее месте будет создана новая экспозиция, куратором которой выступит Павел Котляр, архитектором — Сергей Падалко. Во время прощания с нынешней выставкой гостям предложат разобрать по ее кусочкам и проведут презентацию новой. Вход свободный.