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    Российский бард и альпинист погиб в Киргизии

    1974
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    В Киргизии вечером 18 июля погиб альпинист из Челябинской области Евгений Банников — поэт и организатор фестиваля бардовской песни.

    Как сообщает 74.RU, о трагедии рассказал друг альпиниста Валерий Губанов. По его словам, на пике Ленина группа переходила из одного лагеря в другой, и внезапно сошла лавина.

    «Лавина прошла боком, их не накрыло снегом, но на Женю, видимо, пришла эта ударная волна, которая откинула его на скалы или лед. Больше никто не пострадал, а у него, говорят, смерть была мгновенной», — говорит Валерий Губанов.

    Евгений Банников уже бывал на пике Ленина, в частности принимал участие в спасательных операциях на высокогорье, оператор фильма «7134» при восхождении на пик Ленина. Он родился в 1965 году в городе Бакал Челябинской области, последние 10 лет жил в Златоусте. Работал инструктором на станции юных туристов, в 1990-х был главным организатором Саткинского фестиваля бардовской песни, лауреатом Грушинского и Ильменского фестивалей. Больше 10 раз был на Эльбрусе, собирался туда вместе с Валерием Губановым после восхождения на пик Ленина.

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