Медленный и маленький Geli изменит погоду в Петербурге на три дня

Начиная с пятницы в Петербурге наступает довольно влажный период, то есть погода будет отличаться от той, что была в первой половине недели. Об этом сообщает
В течение трёх дней небольшой циклон Geli будет медленно двигаться над Ленинградской областью на юго-восток. Ожидается много осадков, ночью они пройдут местами, днем в большинстве районов, а также отдельные ливни и грозы. Температура по ночам
К воскресенью циклон, как предполагается, дойдёт до Твери, и погода начнет улучшаться. Начнет расти атмосферное давление, осадки прекратятся, и температура будет повышаться.
«На следующей неделе появляются перспективы более сухой и теплой погоды в нашем регионе с отдельными дождями кратковременного характера».