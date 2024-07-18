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    Медленный и маленький Geli изменит погоду в Петербурге на три дня

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    Начиная с пятницы в Петербурге наступает довольно влажный период, то есть погода будет отличаться от той, что была в первой половине недели. Об этом сообщает 18 июля главный синоптик города Александр Колесов.

    В течение трёх дней небольшой циклон Geli будет медленно двигаться над Ленинградской областью на юго-восток. Ожидается много осадков, ночью они пройдут местами, днем в большинстве районов, а также отдельные ливни и грозы. Температура по ночам 14–16 градусов, днем в Петербурге максимум 21–23 градуса. Ветер преимущественно слабый, будет менять направление от юго-западного, западного до северо-восточного.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
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    К воскресенью циклон, как предполагается, дойдёт до Твери, и погода начнет улучшаться. Начнет расти атмосферное давление, осадки прекратятся, и температура будет повышаться.

    «На следующей неделе появляются перспективы более сухой и теплой погоды в нашем регионе с отдельными дождями кратковременного характера».

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов

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