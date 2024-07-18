Медленный и маленький Geli изменит погоду в Петербурге на три дня

Начиная с пятницы в Петербурге наступает довольно влажный период, то есть погода будет отличаться от той, что была в первой половине недели. Об этом сообщает 18 июля главный синоптик города Александр Колесов.



В течение трёх дней небольшой циклон Geli будет медленно двигаться над Ленинградской областью на юго-восток. Ожидается много осадков, ночью они пройдут местами, днем в большинстве районов, а также отдельные ливни и грозы. Температура по ночам 14–16 градусов , днем в Петербурге максимум 21–23 градуса . Ветер преимущественно слабый, будет менять направление от юго-западного, западного до северо-восточного.

