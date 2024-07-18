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    Группа КняZZ представит классическую программу на «Газпром Арене»

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    19 июля на «Газпром Арене» группа КняZZ представит классическую программу, посвященную Михаилу Горшеневу, — «Как в старой сказке». В антураже стадионной арены она прозвучит впервые. 12+

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    Ежелетняя программа «Как в старой сказке», отсылающая к альбому «Короля и Шута» 2001 года, — музыкальный экскурс по истории группы. Сказочные боевики и панк-гимны авторства Михаила Горшенева и Андрея Князева впервые огласят стадионы Москвы и Петербурга, включая «Газпром Арену».

    После прошлогоднего ренессанса творчества КиШа стадионный размах воспринимается естественным следствием пробудившегося интереса к наследию оригинальных панков. Главные песни — «Проклятый старый дом», «Лесник», «Прыгну со скалы» и т. д. — прозвучат в сопровождении оркестра и тематической сценографии.

    Группа КняZZ, основанная в 2011 году и возглавляемая автором большей части текстов КиШа Андреем Князевым, — продолжение творческого дела главной панк-группы 1990-х и 2000-х.

    Кирилл Самунин

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