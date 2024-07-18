Группа КняZZ представит классическую программу на «Газпром Арене»

19 июля на «Газпром Арене» группа КняZZ представит классическую программу, посвященную Михаилу Горшеневу, — «Как в старой сказке». В антураже стадионной арены она прозвучит впервые. 12+
Ежелетняя программа «Как в старой сказке», отсылающая к альбому «Короля и Шута»
После прошлогоднего ренессанса творчества КиШа стадионный размах воспринимается естественным следствием пробудившегося интереса к наследию оригинальных панков. Главные песни — «Проклятый старый дом», «Лесник», «Прыгну со скалы» и
Группа КняZZ, основанная в 2011 году и возглавляемая автором большей части текстов КиШа Андреем Князевым, — продолжение творческого дела главной панк-группы 1990-х и 2000-х.
Кирилл Самунин