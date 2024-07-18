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    Подросток получил ранение глаза на военном полигоне в Ленобласти

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    Врачи 19-й детской городской больницы Петербурга оказывают помощь 14-летнему мальчику, который вместе с друзьями решил поиграть с боеприпасом на полигоне в Ленобласти. Об этом 18 июля стало известно «Фонтанке».

    При осмотре у мальчика диагностировано проникающее ранение орбиты левого глаза и верхней губы. Состояние подростка оценивается как средней степени тяжести.

    Сам инцидент произошел во вторник на территории действующего полигона в Выборгском районе Ленобласти. По предварительным данным, друзья нашли на военном полигоне в Выборгском районе Ленинградской области боеприпас и подожгли его. В результате взрыва осколки попали мальчику в глаз и губу.

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