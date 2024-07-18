Подросток получил ранение глаза на военном полигоне в Ленобласти

Врачи 19-й детской городской больницы Петербурга оказывают помощь 14-летнему мальчику, который вместе с друзьями решил поиграть с боеприпасом на полигоне в Ленобласти. Об этом 18 июля стало известно «Фонтанке».

При осмотре у мальчика диагностировано проникающее ранение орбиты левого глаза и верхней губы. Состояние подростка оценивается как средней степени тяжести.

Сам инцидент произошел во вторник на территории действующего полигона в Выборгском районе Ленобласти. По предварительным данным, друзья нашли на военном полигоне в Выборгском районе Ленинградской области боеприпас и подожгли его. В результате взрыва осколки попали мальчику в глаз и губу.