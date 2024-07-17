В Пулково пассажир перед вылетом открыл аварийный люк самолета, желая проветриться

Во время задержки рейса 5N-148 Санкт-Петербург — Архангельск в Пулково один из пассажиров, находившихся на борту, открыл аварийный люк. По всей видимости, мужчине стало жарко. Об этом инциденте 17 июля «Фонтанке» рассказали в авиакомпании Smartavia.
Перед вылетом «Боинга 737–700» была обнаружена техническая неисправность тягача. Для исправления неполадок вызвали инженерно-технический персонал аэропорта. В это время люди ждали внутри самолета. Авиаперевозчик уточнил, что один из находившихся на борту, открыл аварийный люк. Скорее всего, мужчина это сделал из-за жары в салоне самолета.
Северо-Западная транспортная прокуратура проверит информацию о превышении температуры на борту. «По сообщениям пассажиров <...> температура воздуха на борту превышала установленные требования. Архангельская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности полетов и соблюдение прав пассажиров <...>», — уточнили в ведомстве.
В пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы» добавили, что задержка рейса не превысила полутора часов. После того, как техническая проблема была устранена и люк закрыт, самолет выполнил назначенный рейс.