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    Росгвардия предложила вооружить автоматами и пулеметами сотрудников Центробанка. Но не Эльвиру Набиуллину

    1919
    17 комментариев

    Федеральная служба войск национальной гвардии РA (Росгвардия) предложила наделить правом на ношение оружия сотрудников и руководство Центробанка. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

    В списке потенциальных кандидатов на получение оружия — зампреды, их советники, директора департаментов и их заместители. Имя и должность главы ЦБ, которую занимает Эльвира Набиуллина, в перечне отсутствует.

    Для руководства Банка России Росгвардия предлагает пистолеты и пистолеты-пулеметы, для сотрудников рангом пониже — например, занимающихся инкассацией, оборотом оружия и охранникам объектов ЦБ — автоматы и пулеметы.

    Арсенал, предлагаемый Росгвардией, обширен: тут есть пистолет Макарова, пистолет Ярыгина, пистолеты Glock, пистолеты-пулеметы «Кедр», «Витязь» и «Кипарис», автоматы Калашникова и пулемет Калашникова пехотный и так далее.

    В ответ на запрос РБК в Центробанке объяснили, что «предложение обсуждалось с Росгвардией в рамках обеспечения охраны объектов и сотрудников Банка России в новых регионах». Соответственно, новый проект постановления правительства лишь уточняет установленный законодательством перечень сотрудников ЦБ, которые имеют право на ношение оружия.

    Ранее Госдума приняла законопроект, разрешающий судебным приставам применение огнестрельного оружия.

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    Комментарии 17

    ZOS17 Июл 2024 в 18:34
    но обязательно с глушителями! деньги любят тишину
    +0−0
    Йёхан17 Июл 2024 в 18:27
    Вообще то, мы почти все тут на тыловых фронтах сражаемся за правду.
    А сбивать беспилотники нам нечем ((
    +0−0
    25346053117 Июл 2024 в 18:24
    Тогда и МИДу надо, они стали филиалом Минобороны.
    +3−0
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