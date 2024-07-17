Росгвардия предложила вооружить автоматами и пулеметами сотрудников Центробанка. Но не Эльвиру Набиуллину

Федеральная служба войск национальной гвардии РA (Росгвардия) предложила наделить правом на ношение оружия сотрудников и руководство Центробанка. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.



В списке потенциальных кандидатов на получение оружия — зампреды, их советники, директора департаментов и их заместители. Имя и должность главы ЦБ, которую занимает Эльвира Набиуллина, в перечне отсутствует.

Для руководства Банка России Росгвардия предлагает пистолеты и пистолеты-пулеметы, для сотрудников рангом пониже — например, занимающихся инкассацией, оборотом оружия и охранникам объектов ЦБ — автоматы и пулеметы.