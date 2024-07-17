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    Двое молодых мужчин проехали тысячи километров, чтобы погибнуть на «Скандинавии»

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    8 комментариев
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    В ДТП в Выборгском районе Ленобласти погибли двое мужчин из дальних регионов России. Подробности аварии стали известны «Фонтанке» 17 июля.

    ДТП, напомним, произошло вчера около 5:25 на 68-м километре трассы. «Нива» врезалась в левое ограждение, в мачту освещения и опрокинулась на крышу между двумя отбойниками. «Фонтанка» показывала страшные кадры с места аварии.

    Погибли водитель — 29-летний житель Новосибирска и его пассажир — 30-летний житель Самарской области. «Нива» с номерами ХМАО, принадлежит жителю Югры. Про водителя известно, что он в этом году ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

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    Комментарии 8

    mol4un17 Июл 2024 в 10:15
    Запретить мачты освещения!
    +2−1
    alexpol17 Июл 2024 в 09:49
    В 5:25 утра.. уснули
    +6−0
    chip117 Июл 2024 в 09:36
    А ехели бы 90 так и приехали бы до места! Конечно и я не всегда могу ехать 90 на трассе и меня штрафуют иногда, но все же!
    +1−1
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