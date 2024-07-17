Двое молодых мужчин проехали тысячи километров, чтобы погибнуть на «Скандинавии»

В ДТП в Выборгском районе Ленобласти погибли двое мужчин из дальних регионов России. Подробности аварии стали известны «Фонтанке»
ДТП, напомним, произошло вчера около 5:25 на
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В ДТП в Выборгском районе Ленобласти погибли двое мужчин из дальних регионов России. Подробности аварии стали известны «Фонтанке»
ДТП, напомним, произошло вчера около 5:25 на
Погибли водитель —
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