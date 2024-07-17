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    Девочка-блогер с миллионами подписчиков умерла в 10 лет

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    11 комментариев

    Звезда TikTok 10-летняя Белла Томпсон, у которой было несколько миллионов подписчиков, умерла в Торонто, рассказала ее мать в соцсетях.

    «Наша храбрая девочка оставила свое наследие здесь, на земле, чтобы танцевать на улицах из золота», — написала мама девочки Кайла под видео, на котором танцует ее дочь.

    «Белла мирно ушла из жизни в наших объятиях», — добавила ее мать.

    Белла родилась с тремя тяжелыми генетическими заболеваниями, из-за которых первые два года жизни провела в больницах. Когда ей было три дня, ей диагностировали заболевание кишечника, вызванное генетической мутацией. В первые восемь месяцев жизни Белла перенесла три операции по удалению омертвевших частей кишечника, а в 2023 году — пересадку кишечника. В 11 месяцев стало известно, что у неё тяжелый комбинированный иммунодефицит, и она может умереть даже от обычной простуды. В 15 месяцев ей сделали пересадку костного мозга. Позже было диагностировано третье генетическое заболевание — форма карликовости, при которой нарушен рост костей и волос. В 10 лет девочка выглядела как годовалый ребенок. Ей приходилось спать с капельницей, так как это был единственный способ получения питательных веществ и витаминов. На прошлой неделе Беллу ввели в медикаментозную кому после заражения вирусной инфекцией легких. Она скончалась в воскресенье, 14 июля.

    В TikTok девочка стала известна как Белла Брэйв, то есть храбрая, благодаря вдохновляющим видеороликам. Её мама Кайла рассказывала: «Настоящая причина, по которой я начала публиковать сообщения, заключалась в том, что я хотела рассказать людям о том, с чем мы имеем дело, потому что я знала, что это, в свою очередь, лучше защитит Беллу. Люди могут быть злыми и говорить обидные вещи, когда они чего-то не знают или не понимают».

    «Что людям нравится в Белле на этой платформе, так это то, что она так вдохновляет и приносит столько радости, несмотря на медицинские проблемы, которые у нее есть», — отмечала Кайла.

    Шесть лет назад Кайла и ее муж Лайл решили завести второго ребенка. Поскольку вероятность генетических заболеваний была высока, они сделали ЭКО, чтобы перед имплантацией эмбрионы можно было проверить на наличие дефектов. Из пяти эмбрионов один оказался здоров, и в итоге родился мальчик Вейлон.

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    Комментарии 11

    гастарбайтер17 Июл 2024 в 10:26
    Интересно - что за причины такой кучи заболеваний? Тут, похоже, и экология, и близкородственные браки, и банальное невезение, и прабабушка лечила простуду радием (в середине прошлого века в США было модно)...
    +2−1
    28240881217 Июл 2024 в 10:19
    вот установленными с генетическими нарушениями - а все равно тупо продолжают рожать!
    +2−1
    Сбытчик влажных мечт17 Июл 2024 в 10:17
    Родители решили "хайпануть немножечко". Это так по-американски.
    +2−2
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