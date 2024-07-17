Девочка-блогер с миллионами подписчиков умерла в 10 лет

Звезда TikTok 10-летняя Белла Томпсон, у которой было несколько миллионов подписчиков, умерла в Торонто, рассказала ее мать в соцсетях.



«Наша храбрая девочка оставила свое наследие здесь, на земле, чтобы танцевать на улицах из золота», — написала мама девочки Кайла под видео, на котором танцует ее дочь.



«Белла мирно ушла из жизни в наших объятиях», — добавила ее мать.

