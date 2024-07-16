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    Стрельба разбудила жителей двух домов на бульваре Новаторов в Петербурге

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    3 комментария

    Девушка и двое её знакомых объясняются с полицией после развлечений с пневматическим пистолетом в Кировском районе Петербурга. В квартире, откуда палили по окнам, шумная компания задерживаться не планировала.

    Как стало известно «Фонтанке», в четыре часа утра 16 июля не до сна было жительнице бульвара Новаторов. Позвонив в экстренную службу, она рассказала, что покой дома № 29 нарушают стрельбой.

    Подоспевшие на место полицейские нашли нужную квартиру, а в ней 22-летнего петербуржца, 19-летнюю второкурсницу, её ровесника и пневматический пистолет. По предварительным данным, все трое живут в Петербурге, жильё, которое сдаётся посуточно, арендовали на двое суток. Не исключено, что испытание оружия подстегнул алкоголь.

    Не спалось, вероятно, и в ближайшей пятиэтажке. В доме № 17 в результате стрельбы оказались повреждены окна, предварительно, одной из квартир.

    Беспокойную компанию доставили в отдел для разбирательства.

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    Комментарии 3

    alexadmin16 Июл 2024 в 17:31
    Главное чтоб не Герцена!
    +0−0
    Хенде хох16 Июл 2024 в 17:20
    Вот для чего продается эта вся пневматика травма в??..никто их по назначению не использует..пневматика эт для тренировки..травматьдля самозащиты..как показывает практика используется пневматика для дурачеств..а травматы для угроз и нападения..ну по пьяни от дурости..ну собсна вот вам и расклад..выводы делайте сами..тчк
    +2−0
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