Стрельба разбудила жителей двух домов на бульваре Новаторов в Петербурге

Девушка и двое её знакомых объясняются с полицией после развлечений с пневматическим пистолетом в Кировском районе Петербурга. В квартире, откуда палили по окнам, шумная компания задерживаться не планировала.



Как стало известно «Фонтанке», в четыре часа утра 16 июля не до сна было жительнице бульвара Новаторов. Позвонив в экстренную службу, она рассказала, что покой дома № 29 нарушают стрельбой.



Подоспевшие на место полицейские нашли нужную квартиру, а в ней 22-летнего петербуржца, 19-летнюю второкурсницу, её ровесника и пневматический пистолет. По предварительным данным, все трое живут в Петербурге, жильё, которое сдаётся посуточно, арендовали на двое суток. Не исключено, что испытание оружия подстегнул алкоголь.

