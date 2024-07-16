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    В Петербурге возбудили дело после избиения длинноволосого подростка в Полюстровском саду. Подозреваемому 14 лет

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    1 комментарий

    В Петербурге возбудили уголовное дело после избиения подростка в Полюстровском саду у метро «Лесная» в Выборгском районе. Случившееся квалифицировали по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия группой лиц по предварительному сговору). В деле есть первый подозреваемый, потерпевшего ищут, сообщает 15 июля городской Следственный комитет.

    Следствие полагает, что 12 июля в Полюстровском саду четверо подростков, используя незначительный повод, напали на потерпевшего, избили его и скрылись с места происшествия.

    По подозрению в совершении преступления задержан 14-летний гражданин Узбекистана, с ним проводятся следственные действия. Личность потерпевшего устанавливают.

    Появившееся в соцсетях видео с избиением подростка привлекло внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. На видео слышно, как девушка кричит, что это она залила оппонента перцовым газом. Ей отвечают бранью, и вперёд со словами «На девушку — никогда!» выходит длинноволосый заступник. На другом видео он уже лежит на траве, его пинают трое.

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    Комментарии 1

    mrA16 Июл 2024 в 00:36
    теперь принудительные стерилизация и депортация
    +0−0
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