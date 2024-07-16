В Петербурге возбудили дело после избиения длинноволосого подростка в Полюстровском саду. Подозреваемому 14 лет

В Петербурге возбудили уголовное дело после избиения подростка в Полюстровском саду у метро «Лесная» в Выборгском районе. Случившееся квалифицировали по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия группой лиц по предварительному сговору). В деле есть первый подозреваемый, потерпевшего ищут, сообщает 15 июля городской Следственный комитет.



Следствие полагает, что 12 июля в Полюстровском саду четверо подростков, используя незначительный повод, напали на потерпевшего, избили его и скрылись с места происшествия.