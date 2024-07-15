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    Минпромторг разработал пошаговое повышение утильсбора на машины до 2030 года. Проект индексации представят для обсуждения

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    13 комментариев

    Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) представит для общественного обсуждения проект повышения утилизационного сбора на автомобили, автобусы и отдельные позиции спецтехники на период до 2030 года. Об этом 15 июля сообщает «Коммерсант».

    В министерстве предлагают не только увеличить сбор в текущем году, например, на 250 тысяч рублей на наиболее популярные автомобили, но и предусмотреть дальнейшую индексацию до 2030 года. Увеличение платежа может затронуть автобусы, полуприцепы и спецтехнику, грузовые автомобили и некоторые виды дорожно-строительной техники.

    По данным Минпромторга, в 2024 году сбор на автомобили и полуприцепы вырастет в среднем на 70–85% и далее будет увеличиваться на 10–20% каждый последующий год; не ранее 2026 года и 2028 года вырастут сборы в отношении экскаваторов и экскаваторов-погрузчиков.

    В Минпромторге считают, что долгосрочное планирование повышения утильсборов поспособствует прогнозированию условий для принятия инвестиционных решений отечественными и зарубежными производителями, и добавляют, что рост утильсбора рассматривается только для тех видов техники, серийное производство которых освоено в России или Белоруссии. Сегодня это автомобили и электромобили, прицепы и полуприцепы, грейдеры, бульдозеры, гусеничные промышленные тракторы, погрузчики, катки и самосвалы.

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    УтильсборАвтомобилиСпецтехникаМинпромторг
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    Комментарии 13

    VKuser17419822115 Июл 2024 в 20:58
    Кстати, а где заводы по утилизации машин? За что платим- то?
    +2−0
    Akabos15 Июл 2024 в 20:51
    Спасибо, бессменному!
    +5−0
    73268842415 Июл 2024 в 20:49
    веста -восемь, китаец -от десяти)
    +1−0
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