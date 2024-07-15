Минпромторг разработал пошаговое повышение утильсбора на машины до 2030 года. Проект индексации представят для обсуждения

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) представит для общественного обсуждения проект повышения утилизационного сбора на автомобили, автобусы и отдельные позиции спецтехники на период до 2030 года. Об этом 15 июля сообщает «Коммерсант».

В министерстве предлагают не только увеличить сбор в текущем году, например, на 250 тысяч рублей на наиболее популярные автомобили, но и предусмотреть дальнейшую индексацию до 2030 года. Увеличение платежа может затронуть автобусы, полуприцепы и спецтехнику, грузовые автомобили и некоторые виды дорожно-строительной техники.

