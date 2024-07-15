Минпромторг разработал пошаговое повышение утильсбора на машины до 2030 года. Проект индексации представят для обсуждения

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) представит для общественного обсуждения проект повышения утилизационного сбора на автомобили, автобусы и отдельные позиции спецтехники на период до 2030 года. Об этом 15 июля сообщает «Коммерсант».
В министерстве предлагают не только увеличить сбор в текущем году, например, на 250 тысяч рублей на наиболее популярные автомобили, но и предусмотреть дальнейшую индексацию до 2030 года. Увеличение платежа может затронуть автобусы, полуприцепы и спецтехнику, грузовые автомобили и некоторые виды дорожно-строительной техники.
По данным Минпромторга, в 2024 году сбор на автомобили и полуприцепы вырастет в среднем на 70–85% и далее будет увеличиваться на 10–20% каждый последующий год; не ранее 2026 года и 2028 года вырастут сборы в отношении экскаваторов и экскаваторов-погрузчиков.
В Минпромторге считают, что долгосрочное планирование повышения утильсборов поспособствует прогнозированию условий для принятия инвестиционных решений отечественными и зарубежными производителями, и добавляют, что рост утильсбора рассматривается только для тех видов техники, серийное производство которых освоено в России или Белоруссии. Сегодня это автомобили и электромобили, прицепы и полуприцепы, грейдеры, бульдозеры, гусеничные промышленные тракторы, погрузчики, катки и самосвалы.