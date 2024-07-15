Шуваловский проспект доведут до Парашютной. Правительство Петербурга одобрило ППТ для магистрали

Проект планировки территории (ППТ) для продолжения Шуваловского проспекта от Комендантского проспекта до Парашютной улицы одобрили на рабочем совещании губернатора с членами городского правительства. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба Смольного.



Протяженность нового участка магистрали составляет 0,99 км. Предусмотрено устройство шестиполосной проезжей части с боковыми карманами, автобусными остановками, тротуарами и велосипедной дорожкой. Проект планируется реализовать в 2026 году.

В соответствии с Генеральным планом, Шуваловский проспект должен обеспечить связь Приморского, Выборгского и других районов города. В том числе по Парашютной улице и ЗСД будет проще выезжать на Кольцевую автодорогу и далее в Курортный район, а также в Горскую и Кронштадт, подчеркнул губернатор Александр Беглов.