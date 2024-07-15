Шуваловский проспект доведут до Парашютной. Правительство Петербурга одобрило ППТ для магистрали

Проект планировки территории (ППТ) для продолжения Шуваловского проспекта от Комендантского проспекта до Парашютной улицы одобрили на рабочем совещании губернатора с членами городского правительства. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба Смольного.
Протяженность нового участка магистрали составляет 0,99 км. Предусмотрено устройство шестиполосной проезжей части с боковыми карманами, автобусными остановками, тротуарами и велосипедной дорожкой. Проект планируется реализовать в 2026 году.
В соответствии с Генеральным планом, Шуваловский проспект должен обеспечить связь Приморского, Выборгского и других районов города. В том числе по Парашютной улице и ЗСД будет проще выезжать на Кольцевую автодорогу и далее в Курортный район, а также в Горскую и Кронштадт, подчеркнул губернатор Александр Беглов.
Как сообщала «Фонтанка», перекресток Шуваловского и Комендантского — предмет чаяний не только автомобилистов, но и пользователей общественного транспорта. Именно здесь в 2028 году должна появиться станция «Каменка» Невско-Василеостровской линии. Сюда же еще через два года дотянется фиолетовая линия со своей станцией «Шуваловский проспект».
В прошлом году был введен участок Шуваловского проспекта от Камышовой до Планерной улицы. Это позволило обеспечить прямой выезд с южной части проспекта на Западный скоростной диаметр, Планерную улицу и Комендантский проспект, напомнили в пресс-службе Смольного. Благодаря этому загруженность улиц в микрорайоне снизилась.
В начале июня комитет по градостроительству и архитектуре подготовил проект планировки для строительства и следующего участка Шуваловского проспекта — от Парашютной улицы до Орлово-Денисовского проспекта.