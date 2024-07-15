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    Шуваловский проспект доведут до Парашютной. Правительство Петербурга одобрило ППТ для магистрали

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    2 комментария

    Проект планировки территории (ППТ) для продолжения Шуваловского проспекта от Комендантского проспекта до Парашютной улицы одобрили на рабочем совещании губернатора с членами городского правительства. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба Смольного.

    Протяженность нового участка магистрали составляет 0,99 км. Предусмотрено устройство шестиполосной проезжей части с боковыми карманами, автобусными остановками, тротуарами и велосипедной дорожкой. Проект планируется реализовать в 2026 году.

    В соответствии с Генеральным планом, Шуваловский проспект должен обеспечить связь Приморского, Выборгского и других районов города. В том числе по Парашютной улице и ЗСД будет проще выезжать на Кольцевую автодорогу и далее в Курортный район, а также в Горскую и Кронштадт, подчеркнул губернатор Александр Беглов.

    Как сообщала «Фонтанка», перекресток Шуваловского и Комендантского — предмет чаяний не только автомобилистов, но и пользователей общественного транспорта. Именно здесь в 2028 году должна появиться станция «Каменка» Невско-Василеостровской линии. Сюда же еще через два года дотянется фиолетовая линия со своей станцией «Шуваловский проспект».

    В прошлом году был введен участок Шуваловского проспекта от Камышовой до Планерной улицы. Это позволило обеспечить прямой выезд с южной части проспекта на Западный скоростной диаметр, Планерную улицу и Комендантский проспект, напомнили в пресс-службе Смольного. Благодаря этому загруженность улиц в микрорайоне снизилась.

    В начале июня комитет по градостроительству и архитектуре подготовил проект планировки для строительства и следующего участка Шуваловского проспекта — от Парашютной улицы до Орлово-Денисовского проспекта.

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    Комментарии 2

    McGillavry15 Июл 2024 в 20:19
    Посмею напомнить о:
    Южной улице
    Комендантском проспекте (в том числе от одноимённой площади в сторону Богатырского проспекта)
    Арцеуловской аллее
    Плесецкой улице
    Глухарской улице
    Аэродромной улице
    улице Генерала Хрулёва
    путепроводе в створе Туристской улицы
    и конечно же об экопарке между Камышовой и Планерной.
    Где всё это?
    +0−0
    27447502215 Июл 2024 в 19:33
    Не дотянется ветка метро через два года. И через 3,4 года увы не дотянется. Может через 5-6-7
    +2−0
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