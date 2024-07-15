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    Лосиха отказала детёнышу в молоке. У неё ночной перекус

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    Фото: Павел Глазков / «Каждой твари по паре»
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    Кормящая детеныша лосиха питается не только днём, но и ночью. Её ребёнку постоянно требуется еда. Он уже ест и траву, и кору с ветвей, но предпочитает молоко. Об этом 15 июля рассказывает биолог Павел Глазков в своем канале «Каждой твари по паре» и показывает фотографии из Всеволожского района Ленинградской области.

    «На кадрах, снятых моей видеоловушкой, лосиха решила отказать своему чаду в молоке. Скорее всего, опытная мать понимает, что лучше сначала хорошо подкрепиться самой, а уже потом покормить малыша», — отмечает Павел Глазков.

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    Лосята рождаются в апреле — мае, сейчас им больше двух месяцев, и зелёный корм для них становится основой рациона. Ещё через пару месяцев они полностью откажутся от материнского молока. В целом за период кормления лосёнок выпивает 100–200 литров молока. Обычно у лосихи один детёныш, реже два и примерно один раз на тысячу — трое.

    Фото: Павел Глазков / «Каждой твари по паре»

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    ЛосиЛосихаЛосятаЖивотныеПриродаПавел Глазков
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