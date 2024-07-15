В Петербурге закроют 23 фонтана на промывку. К выходным они заработают в прежнем режиме

В Петербурге в течение рабочей недели промоют 23 фонтана. Уже к выходным они вновь заработают и будут радовать местных жителей и туристов.
Как сообщили в пресс-службе Водоканала, 15 июля на промывку закрыли фонтан на Московском проспекте у дома № 224, на проспекте Стачек у дома № 148, на Кирочной улице у дома № 50, восточный фонтан в парке «300-летия Санкт-Петербурга» и на Ленинградской улице в Кронштадте.
В период с 15 по 19 июля специалисты будут чистить фонтанный комплекс на площади Ленина и на Московской площади. 16 июля не будет работать западный фонтан в парке 300-летия, на набережной реки Фонтанки у дома № 30, на Ленинградской улице у дома № 2 в Кронштадте, на Московском проспекте у дома № 207, на Витебской площади, а также фонтан «Водовоз» в Кронштадте.
Фонтан на проспекте Королева у дома № 31 закроется 17 июля. А 18 июля будут промывать фонтаны на Никольской площади у дома № 1, на улице Щербакова у дома № 4/18, на улице Севастьянова у дома 4/1, на Московском проспекте у дома № 172/1. Кроме того, в течение двух дней, 18 и 19 июля, не будет работать фонтан в Петергофе на Торговой площади у дома № 1. А в пятницу, 19 июля, на промывку закроют фонтаны на Благодатной улице у дома № 34/1, на улице Савушкина у дома № 83, на улице Решетникова у дома № 9/1 и на улице Писарева у дома № 3.
«Это обычная практика, чтобы сохранить чистоту и исправность фонтанов. В выходные все фонтаны вернутся в работу и будут радовать горожан и гостей Северной столицы», — сообщили в пресс-службе Водоканала Петербурга.