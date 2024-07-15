В Петербурге закроют 23 фонтана на промывку. К выходным они заработают в прежнем режиме

В Петербурге в течение рабочей недели промоют 23 фонтана. Уже к выходным они вновь заработают и будут радовать местных жителей и туристов.



Как сообщили в пресс-службе Водоканала, 15 июля на промывку закрыли фонтан на Московском проспекте у дома № 224, на проспекте Стачек у дома № 148, на Кирочной улице у дома № 50, восточный фонтан в парке «300-летия Санкт-Петербурга» и на Ленинградской улице в Кронштадте.