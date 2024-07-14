Полиция показала, как лицом в землю укладывали подозреваемых в разбое в Шушарах

Петербуржец и уроженец Дагестана задержаны по подозрению в разбойном нападении на 16-летнего жителя Пушкинского района, с которого сняли часы за 50 тысяч рублей, требуя в десять раз меньше.



Оперативные кадры 14 июля опубликовало ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По данным ведомства, сотрудники уголовного розыска настигли подозреваемых накануне в областном посёлке Виллози. Это 19-летний петербуржец и ранее судимый 22-летний уроженец Дагестана.