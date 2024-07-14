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    Полиция показала, как лицом в землю укладывали подозреваемых в разбое в Шушарах

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    Петербуржец и уроженец Дагестана задержаны по подозрению в разбойном нападении на 16-летнего жителя Пушкинского района, с которого сняли часы за 50 тысяч рублей, требуя в десять раз меньше.

    Оперативные кадры 14 июля опубликовало ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По данным ведомства, сотрудники уголовного розыска настигли подозреваемых накануне в областном посёлке Виллози. Это 19-летний петербуржец и ранее судимый 22-летний уроженец Дагестана.

    Официальный аккаунт ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    С полицейскими они не разминулись у Mercedes-Benz G 500, поездка на котором хорошо запомнилась подростку из Шушар. Он рассказал, как неподалёку от дома сел в машину к малознакомым, доехал с ними до Ям-Ижорского шоссе, где ему угрожали телескопическими дубинками и стреляли в землю у ног. Под предлогом долга в 5 тысяч рублей у юноши забрали часы стоимостью 50 тысяч рублей.

    В машине позже нашли дубинку и два пневматических пистолета. Подозреваемые в разбое задержаны на двое суток.

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    Комментарии 1

    chip114 Июл 2024 в 21:03
    Очередные блогеры судя по машине и возрасту, нужно строить трудовые лагеря и всех подобных артистов туда, от 5 лет, получение востребованной специальности, нормальный заработок и условия быта. На свободу придут грамотные и нужные стране кадры!
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