«Мерседес», бита, два ствола. «Фонтанка» показывает пистолеты, которыми пугали подростка в Шушарах

Полиция нашла внедорожник, после поездки на котором без недешёвых часов остался 16-летний житель Пушкинского района Петербурга. По предварительным данным, его взяли в аренду.
Как стало известно «Фонтанке» 14 июля, полицейские нашли Mercedes-Benz G 500, биту, пару пневматических пистолетов и двоих предполагаемых участников нападения.
В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что вечером 12 июля подросток в Шушарах сам сел в автомобиль, в котором находилась малознакомая ему компания. Поездка, во время которой с него требовали вернуть пять тысяч рублей, была недолгой. На Ям-Ижорском шоссе юношу высадили из машины, пригрозили битами, выстрелили в землю из пневматики и вернули его туда же, откуда увезли. Отпустили, отобрав часы, которые владелец оценил в десять раз дороже, чем сумма которую требовали нападавшие.
После случившегося заявление написал отец подростка - предприниматель из Ленобласти. В полиции возбудили дело по статье о разбое. Все обстоятельства случившегося устанавливают.