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    Стреляли в ноги, махали битами. Полиция ищет выбивателей долгов, напавших на подростка в Шушарах

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    5 комментариев

    Запоминающуюся поездку подростку устроила вооружённая компания на люксовом внедорожнике в Пушкинском районе Петербурга. В денежных требованиях были скромны, но без стрельбы не обошлось.

    Уголовное дело о разбойном нападении полиция возбудила накануне после заявления индивидуального предпринимателя из Ленобласти, стало известно «Фонтанке» 14 июля. Он обратился за помощью, узнав подробности автомобильной поездки, к которой принудили его 16-летнего сына.

    Юноша рассказал, что подвергся нападению неподалёку от своего дома в Шушарах около девяти часов вечера 12 июля. Его усадили Mercedes-Benz G 500, увезли на Ям-Ижорское шоссе и в далёких от вежливости выражениях потребовали вернуть 5 тысяч рублей. Со слов подростка, требование подкрепили демонстрацией бит и пистолета, из которого один раз выстрелили якобы в сторону ног.

    Поездка закончилась там же, где началась: вынужденного пассажира вернули к дому. Одного из возивших его по Шушарам юноша узнал. Тот, по его словам, прощаясь, забрал себе часы стоимостью 50 тысяч рублей.

    Полиция устанавливает всех причастных.

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    Комментарии 5

    Slava_Rossii214 Июл 2024 в 12:00
    За какой такой товар он должен был 5 тыс. этим мужикам?
    +0−0
    28206267514 Июл 2024 в 11:57
    Ну здесь дело принципа
    +0−0
    Dinja43614 Июл 2024 в 11:16
    Да за поездку за Город на Гелике пять р. маловато......
    +0−0
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