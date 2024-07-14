Стреляли в ноги, махали битами. Полиция ищет выбивателей долгов, напавших на подростка в Шушарах

Запоминающуюся поездку подростку устроила вооружённая компания на люксовом внедорожнике в Пушкинском районе Петербурга. В денежных требованиях были скромны, но без стрельбы не обошлось.
Уголовное дело о разбойном нападении полиция возбудила накануне после заявления индивидуального предпринимателя из Ленобласти, стало известно «Фонтанке» 14 июля. Он обратился за помощью, узнав подробности автомобильной поездки, к которой принудили его
Юноша рассказал, что подвергся нападению неподалёку от своего дома в Шушарах около девяти часов вечера 12 июля. Его усадили Mercedes-Benz
Поездка закончилась там же, где началась: вынужденного пассажира вернули к дому. Одного из возивших его по Шушарам юноша узнал. Тот, по его словам, прощаясь, забрал себе часы стоимостью
Полиция устанавливает всех причастных.