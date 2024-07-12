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    Россия запретила японцам добывать морскую капусту возле Курил. Причина в маяке

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    5 комментариев

    Действие соглашения по добыче морской капусты между Россией и Японией будет приостановлено. Двусторонний документ, позволяющий японским морякам добывать морепродукты в районе острова Сигнальный Малой Курильской гряды действовал 43 года. Об этом 12 июля сообщает МИД России.

    Отмечается, что недавно по дипломатическим каналом в Москве и Токио от японской стороны поступил запрос. Касался он «отключения света» на Сигнальном. МИД сообщает, что от других участников судоходства в данном районе подобной информации не поступало.

    «От российской стороны «потребовали» возобновить его стабильную работу для обеспечения безопасного мореплавания», — заявляет МИД. И добавляет: во избежание возможных инцидентов промысел Японии в районе острова будет приостановлен с 15 июля. Приостановка продлится «до завершения планируемых ремонтно-профилактических работ на маяке».

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    ЯпонияКурилы
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    Комментарии 5

    Zet12 Июл 2024 в 18:06
    япона мать...
    +0−0
    FedorGr12 Июл 2024 в 18:05
    И на востоке началось.. Договор между Японией и СССР был заключён, так как японцы не только собирали капусту, но и ловили там красную рыбу. Получалась удивительная вещь, японцы вылавливали лососёвые породы рыб, которые шли на нерест на Сахалин и Курилы. Еще бы немного, и икры бы вообще не добывали, так как всю рыбу бы выловили японцы. Кроме того, пограничники того времени, наладили не формальные связи с владельцами японских сейнеров, на ловлю рыбы, и крабов. Основное, это конечно сбыт морской продукции в Японии русскими рыболовами.
    Разрушение этих договорённостей, это конец Дальнему Востоку.
    +0−0
    Панкихой12 Июл 2024 в 18:00
    Причина в маньяке.... так это и так все знают.
    +0−0
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