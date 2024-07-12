Россия запретила японцам добывать морскую капусту возле Курил. Причина в маяке

Действие соглашения по добыче морской капусты между Россией и Японией будет приостановлено. Двусторонний документ, позволяющий японским морякам добывать морепродукты в районе острова Сигнальный Малой Курильской гряды действовал 43 года. Об этом 12 июля сообщает МИД России.



Отмечается, что недавно по дипломатическим каналом в Москве и Токио от японской стороны поступил запрос. Касался он «отключения света» на Сигнальном. МИД сообщает, что от других участников судоходства в данном районе подобной информации не поступало.

