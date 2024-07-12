«Автомобиль наш»: правительственный Aurus Senat попал в ДТП на Новом Арбате в Москве

Правительственный Aurus Senat с мигалкой 11 июля попал в ДТП на Новом Арбате в Москве. Об этом сообщает ТАСС.



В Управлении делами президента Российской Федерации подтвердили изданию, что автомобиль принадлежит им, но не уточнили, кто находился в салоне.



«Автомобиль наш», заявили в Управлении, в структуру которого входит Федеральное государственное бюджетное учреждение «Автотранспортный комбинат», обслуживающее высокопоставленных госслужащих и парламентариев. Подробностей об аварии собеседники ТАСС не раскрыли, но, по данным РБК, машина сбила человека, переходившего дорогу в неположенном месте.