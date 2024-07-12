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    «Автомобиль наш»: правительственный Aurus Senat попал в ДТП на Новом Арбате в Москве

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    3 комментария

    Правительственный Aurus Senat с мигалкой 11 июля попал в ДТП на Новом Арбате в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

    В Управлении делами президента Российской Федерации подтвердили изданию, что автомобиль принадлежит им, но не уточнили, кто находился в салоне.

    «Автомобиль наш», заявили в Управлении, в структуру которого входит Федеральное государственное бюджетное учреждение «Автотранспортный комбинат», обслуживающее высокопоставленных госслужащих и парламентариев. Подробностей об аварии собеседники ТАСС не раскрыли, но, по данным РБК, машина сбила человека, переходившего дорогу в неположенном месте.

    Авария произошла на разделительной полосе. У Aurus в результате оказалось сломано правое боковое зеркало; номера машины закрыли пакетом.

    Пешеход, по предварительной информации, жив и пьян.

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    Комментарии 4

    Zнаворотник12 Июл 2024 в 18:09
    хозяин летел, холоп имел наглость выйти на полосу специально предназначенную для хозяев.
    +0−0
    Antuan Rokanten12 Июл 2024 в 17:58
    Конечно, пешеход пьян. Как тот маленький мальчик.
    +3−0
    Виктор Ерёмин12 Июл 2024 в 17:55
    И мигалка не помогла )
    +5−0
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