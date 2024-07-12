В Финляндии приняли закон, позволяющий открыть границу с Россией

Парламент Финляндии принял закон о выдворении, принятие которого, по мнению властей Суоми, позволяет ставить вопрос об открытии границы с Россией — хотя бы частично. Об этом 12 июля пишет Yle.fi.

За проект проголосовали 167 депутатов, 31 парламентарий не поддержал законопроект. Это было последнее заседание в этом полугодии, следующее пройдет уже в сентябре. Последним на слушаниях выступил председатель административного комитета Маури Пелтокангас. Он заявил, что граждане Финляндии живут в историческое время и все вместе они смотрят в будущее.

«Я доверяю парламенту Финляндии и верю в то, что мы заботимся об интересах родины», — заявил депутат.

Тем не менее закон вызвал бурную дискуссию среди политиков. Ещё до заседания шестеро представителей Социал-демократической партии Финляндии (третье место по итогам последних выборов) получили возможность голосовать против законопроекта, несмотря на то что группа СДП поддерживает инициативу. Разные мнения приветствуются, но партия должна иметь свою единую позицию, утверждал депутат Тютти Туппурайнен.

Вероника Хонкасало из Левого альянса резко раскритиковала закон о выдворении, поскольку он в ее понимании усугубляет расистские настроения в Финляндии. «Права человека не могут быть отменены во имя национальной безопасности. Национальная безопасность не должна быть волшебным словом, позволяющим власть имущим делать все, что они хотят», — заявила политик. Напомним, перед принятием в первом чтении дебаты в парламенте шли около семи часов. В итоге законопроект получил необходимое одобрение простого большинства депутатов.



Официальное название законопроекта — Закон о временных мерах по борьбе с «направляемой миграцией», но пресса прозвала его «законом о выдворении» (käännytyslaki). С его помощью власти Финляндии рассчитывают справиться с резким увеличением потока просителей политического убежища, из-за которого в конце 2023 года было принято решение полностью закрыть границу с Россией.



Принятие закона позволяет наделить пограничников возможностью разворачивать мигрантов, если их сочтут серьезной угрозой национальной безопасности. Вблизи границы появятся специальные центры, где просители убежища будут ожидать рассмотрения своих заявлений. При необходимости выдворение можно будет осуществить принудительно. На некоторых пограничных пунктах заявления могут не приниматься вовсе.