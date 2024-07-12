    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Облачно, Сильный дождь

    Ощущается как 22

    3 м/с, южн

    760мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.99eur95.68

    Арестованную за «распространение фейков» педиатра Надежду Буянову восстановили на работе

    676
    3 комментария

    Пожилую врача-педиатра Надежду Буянову, которую обвиняют в распространении фейков об армии, восстановили на работе в столичной поликлинике № 140. Об этом 12 июля сообщили «Осторожно, новости» со ссылкой на адвоката женщины.

    Как пояснил адвокат, решением Тушинского районного суда с поликлиники взыскали 928 тысяч рублей в пользу женщины за вынужденный простой и 15 тысяч рублей за моральный вред.

    При этом Надежда Буянова по-прежнему остается в СИЗО. В феврале 2024 года уголовное дело против педиатра столичным коллегам поручил возбудить глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Сперва ей избрали меру в виде домашнего ареста, однако в мае отправили в СИЗО.

    По версии следствия, детский врач столичной поликлиники якобы негативно отзывалась о действиях российской армии в ходе специальной военной операции. На врача пожаловалась мама семилетнего пациента. По версии следствия, на переживания ребенка по погибшему на СВО отцу педиатр будто бы отреагировала насмешкой, сопроводив ее фразой о «правомерном характере действий вооруженных формирований Украины». Сама женщина при этом отрицает, что подобный диалог действительно был.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 3

    Cashmare12 Июл 2024 в 14:12
    это как? одна рука на рубильнике электрического стула, а другая пишет "невиновен"?
    +0−0
    Дядя Бо12 Июл 2024 в 14:10
    Разброд и шатания полнейшие.
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close