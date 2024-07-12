Арестованную за «распространение фейков» педиатра Надежду Буянову восстановили на работе

Пожилую врача-педиатра Надежду Буянову, которую обвиняют в распространении фейков об армии, восстановили на работе в столичной поликлинике № 140. Об этом 12 июля сообщили «Осторожно, новости» со ссылкой на адвоката женщины.
Как пояснил адвокат, решением Тушинского районного суда с поликлиники взыскали 928 тысяч рублей в пользу женщины за вынужденный простой и 15 тысяч рублей за моральный вред.
При этом Надежда Буянова по-прежнему остается в СИЗО. В феврале 2024 года уголовное дело против педиатра столичным коллегам поручил возбудить глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Сперва ей избрали меру в виде домашнего ареста, однако в мае отправили в СИЗО.
По версии следствия, детский врач столичной поликлиники якобы негативно отзывалась о действиях российской армии в ходе специальной военной операции. На врача пожаловалась мама семилетнего пациента. По версии следствия, на переживания ребенка по погибшему на СВО отцу педиатр будто бы отреагировала насмешкой, сопроводив ее фразой о «правомерном характере действий вооруженных формирований Украины». Сама женщина при этом отрицает, что подобный диалог действительно был.