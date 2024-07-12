Одиннадцать пассажиров катера застряли, катаясь по Неве. К законности поездки есть вопросы

Катер катал пассажиров по главной водной артерии Петербурга и застрял у Дворцового моста. Благополучное возвращение на берег омрачили вопросы о лицензии — её не нашлось.
Официальный канал Северо-Западной транспортной прокуратуры
Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура 12 июля, надзор организовал проверку по факту незаконной перевозки пассажиров в акватории Невы. Внимание сотрудников правоохранительных органов приковал к себе Bayliner, заглохший неподалёку от Дворцового моста минувшей ночью.
Катер в бедственном положении был замечен сотрудниками транспортной полиции, патрулировавшими акваторию. Судно отбуксировали на берег и пересчитали пассажиров. Их оказалось 11.
«Перевозка осуществлялась без соответствующей лицензии, с нарушением пассажировместимости и в запрещенное для нахождения в акватории Невы маломерным судам время», — говорится в релизе транспортного ведомства.
Надзор проверяет исполнение законодательства о безопасности плавания при использовании водного транспорта.