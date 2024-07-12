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    Одиннадцать пассажиров катера застряли, катаясь по Неве. К законности поездки есть вопросы

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    3 комментария

    Катер катал пассажиров по главной водной артерии Петербурга и застрял у Дворцового моста. Благополучное возвращение на берег омрачили вопросы о лицензии — её не нашлось.

    Официальный канал Северо-Западной транспортной прокуратуры

    Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура 12 июля, надзор организовал проверку по факту незаконной перевозки пассажиров в акватории Невы. Внимание сотрудников правоохранительных органов приковал к себе Bayliner, заглохший неподалёку от Дворцового моста минувшей ночью.

    Катер в бедственном положении был замечен сотрудниками транспортной полиции, патрулировавшими акваторию. Судно отбуксировали на берег и пересчитали пассажиров. Их оказалось 11.

    «Перевозка осуществлялась без соответствующей лицензии, с нарушением пассажировместимости и в запрещенное для нахождения в акватории Невы маломерным судам время», — говорится в релизе транспортного ведомства.

    Надзор проверяет исполнение законодательства о безопасности плавания при использовании водного транспорта.

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    Комментарии 3

    ProstoZloy12 Июл 2024 в 14:25
    Срочно проверить безопасность использования Невы!
    И, вообще, по какой проектной документации она выкопана? :)
    +0−0
    Dinja43612 Июл 2024 в 13:35
    Да баблишко рубим пока лёд не встал.
    +0−0
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