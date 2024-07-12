Ракета-носитель Falcon 9 не смогла вывести на заданную орбиту 20 спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX не смогла вывести на заданную орбиту все 20 спутников Starlink. Об этом американская компания сообщила 12 июля в соцсети Х*. Пока что удалось установить контакт только с пятью спутниками.



«Во время сегодняшнего запуска Falcon 9 Starlink двигатель второй ступени не завершил второе включение. В результате спутники Starlink были выведены на более низкую, чем предполагалось, орбиту. SpaceX уже установила контакт с 5 спутниками и пытается поднять их орбиту с помощью ионных двигателей», — говорится в сообщении госкорпорации.

