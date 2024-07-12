Ракета-носитель Falcon 9 не смогла вывести на заданную орбиту 20 спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX не смогла вывести на заданную орбиту все 20 спутников Starlink. Об этом американская компания сообщила 12 июля в соцсети Х*. Пока что удалось установить контакт только с пятью спутниками.
«Во время сегодняшнего запуска Falcon 9 Starlink двигатель второй ступени не завершил второе включение. В результате спутники Starlink были выведены на более низкую, чем предполагалось, орбиту. SpaceX уже установила контакт с 5 спутниками и пытается поднять их орбиту с помощью ионных двигателей», — говорится в сообщении госкорпорации.
Данный инцидент прокомментировал глава SpaceX Илон Маск. Он сообщил, что сейчас компания обновляет спутниковое программное обеспечение для запуска ионных двигателей.
«Спутниковые двигатели должны подниматься на орбиту быстрее, чем их тянет вниз атмосферное сопротивление, иначе они сгорят», — пояснил Илон Маск.
Запуск Falcon 9 был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в четверг в 19:35 по тихоокеанскому времени США. На сегодняшний день около 6,2 тысячи спутников находятся на орбите и в рабочем состоянии, остальные либо сломались, либо сошли с орбиты.
* Заблокирована в России.