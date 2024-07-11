РБК: Задержан бывший первый замруководителя Фонда содействия ЖКХ

Бывший замруководителя Фонда содействия ЖКХ Владимир Талалыкин задержан сотрудниками правоохранительных органов. Его подозревают в мошенничестве. Об этом 11 июля сообщает РБК.

По данным издания, задержание произошло накануне, 10 июля. Талалыкина, которому 73 года, подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). Максимальное наказание по ней — до 10 лет лишения свободы.

В госкорпорации Фонд содействия ЖКХ Талалыкин работал с 2007 года. Он был сначала заместителем, а потом первым заместителем генерального директора. Позднее Талалыкин возглавлял комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству общественного совета при Минстрое. В 2022 году корпорация вошла в Фонд развития территорий.

