РБК: Задержан бывший первый замруководителя Фонда содействия ЖКХ

Бывший замруководителя Фонда содействия ЖКХ Владимир Талалыкин задержан сотрудниками правоохранительных органов. Его подозревают в мошенничестве. Об этом 11 июля сообщает РБК.
По данным издания, задержание произошло накануне, 10 июля. Талалыкина, которому 73 года, подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). Максимальное наказание по ней — до 10 лет лишения свободы.
В госкорпорации Фонд содействия ЖКХ Талалыкин работал с 2007 года. Он был сначала заместителем, а потом первым заместителем генерального директора. Позднее Талалыкин возглавлял комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству общественного совета при Минстрое. В 2022 году корпорация вошла в Фонд развития территорий.
Владимир Талалыкин родился в 1951 году в Челябинске. В 1980-х мужчина работал на электрометаллургическом комбинате, а затем в жилищно-коммунальном хозяйстве региона. Позже Талалыкин переехал в Москву, где занял должность начальника управления экономики жилищно-коммунального комплекса Государственного комитета России по строительству и жилищно-коммунальному комплексу. С 2005 по 2007 год был главным советником аппарата комитета Госдумы по промышленности, строительству и наукоемким технологиям.
По подозрению в хищении средств Фонда развития территорий в октябре 2023 года были задержаны и арестованы трое. Тогда бывшему арбитражному управляющему Светлане Аглинишкене и юристам Дмитрию Шарифуллину и Екатерине Мыскиной инкриминировали хищение бюджетных средств. По версии следствия, они «указывали в договорах, заключенных с аффилированными организациями, завышенную стоимость оказания услуг по охране имущества компаний-застройщиков». Таким образом, фонд недосчитался более 240 миллионов рублей.