    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 26

    2 м/с, ю-в

    766мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.86eur95.32

    РБК: Задержан бывший первый замруководителя Фонда содействия ЖКХ

    1481
    3 комментария

    Бывший замруководителя Фонда содействия ЖКХ Владимир Талалыкин задержан сотрудниками правоохранительных органов. Его подозревают в мошенничестве. Об этом 11 июля сообщает РБК.

    По данным издания, задержание произошло накануне, 10 июля. Талалыкина, которому 73 года, подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). Максимальное наказание по ней — до 10 лет лишения свободы.

    В госкорпорации Фонд содействия ЖКХ Талалыкин работал с 2007 года. Он был сначала заместителем, а потом первым заместителем генерального директора. Позднее Талалыкин возглавлял комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству общественного совета при Минстрое. В 2022 году корпорация вошла в Фонд развития территорий.

    Владимир Талалыкин родился в 1951 году в Челябинске. В 1980-х мужчина работал на электрометаллургическом комбинате, а затем в жилищно-коммунальном хозяйстве региона. Позже Талалыкин переехал в Москву, где занял должность начальника управления экономики жилищно-коммунального комплекса Государственного комитета России по строительству и жилищно-коммунальному комплексу. С 2005 по 2007 год был главным советником аппарата комитета Госдумы по промышленности, строительству и наукоемким технологиям.

    По подозрению в хищении средств Фонда развития территорий в октябре 2023 года были задержаны и арестованы трое. Тогда бывшему арбитражному управляющему Светлане Аглинишкене и юристам Дмитрию Шарифуллину и Екатерине Мыскиной инкриминировали хищение бюджетных средств. По версии следствия, они «указывали в договорах, заключенных с аффилированными организациями, завышенную стоимость оказания услуг по охране имущества компаний-застройщиков». Таким образом, фонд недосчитался более 240 миллионов рублей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЖКХМошенничество
    ЛАЙК2
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    NikIvanov11 Июл 2024 в 20:29
    Куда туда не плюнь, точно попадешь...)
    +0−0
    VKuser17419822111 Июл 2024 в 19:49
    Внутривидовые разборки в стае товарищей.... естественный отбор....старый стал Акела ....
    +2−0
    m.naydenoff11 Июл 2024 в 19:46
    Надеюсь из партии ЕР его уже исключили? Им же не нужны такие!
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close