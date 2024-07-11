Откуда так пахнет? От какого дезодоранта стоит отказаться в жару

Использование дезодоранта — важная часть ежедневной рутины, особенно в жаркую погоду. Но как его правильно выбрать? И что на самом деле поможет сохранить свежесть и избежать неприятных запахов? Узнали у эксперта.
Потоотделение — это естественный процесс, необходимый для регулирования температуры тела. Его интенсивность может варьироваться и зависит не только от индивидуальных особенностей, но и от множества факторов: одежды, температуры на улице, физических нагрузок и других условий.
За потоотделение отвечают потовые и сальные железы, их работа заложена генетически и регулируется гормонами. Благодаря им мы меньше перегреваемся.
Если вы хотите потеть меньше, специалисты рекомендуют:
- пить достаточно воды;
- использовать качественные мыло и средство для стирки;
- отказаться от вредных привычек;
- следить за психоэмоциональным состоянием;
- не носить одежду из синтетических тканей;
- следить за тем, что вы едите;
- внимательно относиться к гигиене.
Подробнее об этом мы рассказывали здесь.
Как выбрать дезодорант
Выбирайте мягкий и «тихий» аромат
Для ежедневного применения лучше выбирать дезодоранты с мягким, деликатным запахом или вовсе без запаха.
Даже если вы не используете духи, яркие и насыщенные ароматы дезодорантов могут быть слишком агрессивными, подчеркивает парфюмерный блогер Елена Виноградова, автор телеграм-канала «Парфманьяк на бегу». Еле слышные запахи, напротив, создадут ощущение свежести и чистоты, не перегружая обоняние.
Следите за сочетанием дезодоранта и духов
Если вы наносите дезодорант и духи не одной серии, их запахи могут не сочетаться, создавая обонятельную какофонию, неприятную окружающим.
— Чтобы избежать этого, лучше выбирать дезодоранты без запаха, если вы планируете использовать парфюм. Это позволит аромату духов раскрыться полностью, без неожиданных искажений, — продолжает Елена Виноградова.
Если вы предпочитаете ароматные дезодоранты, лучше выбирайте их из той же парфюмерной линейки, что и духи.
Не забывайте про регулярный душ
Дезодорант наносится только на чистую кожу.
— Без регулярного душа никакой дезодорант не предотвратит неприятный запах, — говорит Елена Виноградова. — Дело в том, что современный дезодорант не устраняет и не маскирует запах пота, а мешает его появлению, нейтрализуя вызывающие его бактерии. Если нанести такое средство на немытое тело, то вместо свежести можно получить смесь запахов. И она вряд ли будет приятной.
Поэтому основной совет: принимайте душ как минимум ежедневно, уделяя особое внимание местам, которые потеют сильнее всего, обычно это подмышечные впадины, но потоотделение у каждого человека индивидуально.