Жарко, много потею. Почему и как от этого избавиться?

Избыточное потоотделение может быть признаком различных заболеваний. Но мы можем больше потеть от того, что съели определенную пищу, или от неправильного образа жизни. Как безопасно уменьшить влияние жары на организм и какими натуральными средствами пользоваться летом, рассказывают наши коллеги из Marie Claire и «Доктора Питера».
Почему мы потеем
Потоотделение — естественный процесс, необходимый для терморегуляции организма. Его интенсивность может быть разной и зависит она не только от индивидуальных особенностей, но и от многого другого — от одежды, которую мы носим, температуры на улице, интенсивности физических нагрузок и так далее.
— Выделение пота у здорового человека в жару — совершенно нормальный и естественный процесс. Он обусловлен работой потовых и сальных желез, которая заложена генетически и регулируется гормонами. Как-то повлиять на этот процесс невозможно, — говорит врач-терапевт Елена Черненко. — Когда мы потеем, мы меньше перегреваемся. А если мы запрещаем себе потеть, используя различные способы, мы разрешаем себе перегреваться, и как следствие — получаем тепловой удар.
Поэтому, по словам эксперта, почти у всех способов меньше потеть есть свои «минусы», забывать о которых нельзя.
Как безопасно потеть меньше
Если у вас есть проблема повышенного потоотделения, решать ее лучше вместе с врачом-специалистом. Он назначит лабораторные и аппаратные исследования, чтобы установить причину неприятного запаха и исключить заболевания. Ведь избыток пота может быть, например, симптомом сахарного диабета, нарушения в работе ЖКТ, недостатка витамина D.
Здоровым людям, желающим потеть меньше, необходимо быть внимательными. Не стоит, к примеру, отказываться от воды: вариант «пить меньше, чтобы не потеть» опасен обезвоживанием, — говорит Елена Черненко. «Запасы влаги все равно будут испаряться через кожу, этот процесс не остановить, но если в организме жидкость никак не восполнить, человеку станет плохо», — объясняет она.
Полностью отказаться от горячих напитков — тоже плохая идея. «Потоотделение после горячего способствует охлаждению организма и переносить жару становится легче», — отмечает врач.
Так что если хотите безопасно потеть меньше, выполняйте следующие рекомендации.
Пейте достаточно воды
Вода помогает поддерживать нормальное потоотделение и прочие обменные процессы, препятствуя тем самым появлению неприятных запахов. Кроме того, чистая питьевая вода может помочь избавиться от запахов лука, чеснока и кофе изо рта. По рекомендациям ВОЗ взрослый человек должен выпивать 1,5–3 литра воды в день, хотя, конечно, норма для каждого сугубо индивидуальна.
Используйте качественные мыло и средство для стирки
Хорошее мыло не только защищает от микробов, но и надолго сохраняет запах чистоты. Если вы не знаете, какое мыло для рук или тела выбрать, обратите внимание на те, в состав которых входят натуральные масла и ароматизаторы. Столь же важно выбирать качественный порошок или гель для стирки — благодаря хорошему гипоаллергенному средству без резкого аромата, ваша одежда будет долго пахнуть свежестью.
Откажитесь от вредных привычек
Употребление алкоголя и курение сигарет (в том числе и электронных) может приводить к повышенному потоотделению, говорит дерматолог-косметолог Евгения Игонченкова.
Следите за своим психоэмоциональным состоянием
Стрессы, переживания, а также недостаток сна постоянно стимулируют работу потовых желез, продолжает врач. Привести себя в норму помогут медитации, расслабляющие ванны, сон не менее 8 часов в сутки.
Откажитесь от одежды из синтетических тканей
Их низкая воздухопроницаемость и невозможность испарения пота активируют жизнедеятельность бактерий, что и приводит к появлению неприятного запаха.
Внимательно относитесь к гигиене
Аналогичный процесс в подмышечной впадине происходит при наличии в ней волос: пот не может быстро испаряться, что также приводит к размножению бактерий.
И, конечно, следите за тем, чтобы ваше тело находилось в чистоте — летом дерматолог-косметолог Евгения Игонченкова советует принимать душ утром и вечером.
Следите за тем, что вы едите
Некоторые продукты могут вызывать повышенную потливость. К ним относятся:
- горький перец,
- карри,
- чеснок,
- горчица,
- лук,
- свиное мясо,
- бобовые.
Также в жару лучше исключить из рациона острую пищу.
Какими натуральными средствами заменить дезодоранты
Антисептическое мыло с триклозаном
Триклозан — антибактериальный компонент, способный бороться с бактериями и, тем самым, уничтожать причину неприятного запаха.
Минусы: Он способен уничтожать не только вредные, но и полезные бактерии, поэтому длительно использовать его нельзя — это приводит к нарушению микрофлоры и ослаблению иммунитета кожи.
Детская присыпка или тальк
Эти средства способны нейтрализовать лишнюю влагу и поглотить неприятный запах, при этом гипоаллергенны. Их наносят на кожу тонким слоем.
Минусы: Оставляют следы на темной одежде и могут иметь не очень продолжительный эффект.
Лимонный сок
Он способен не только уменьшить потоотделение, но и устранить неприятный запах за счет своих бактерицидных свойств.
Минусы: Использовать лимон в качестве дезодоранта можно на коже, на которой нет воспалений. Также он не подходит для тех, у кого есть аллергия на цитрусовые.
Дезодорант ручной работы
Можно приготовить дезодорант в домашних условиях из трав.
Вам понадобятся:
- 50 грамм ромашки,
- 1 столовая ложка соды,
- 1 литр кипятка.
Залейте ромашку кипятком, дайте настояться 60 минут, после чего добавьте соду. Остывшей жидкостью можно протирать места повышенной потливости и неприятного запаха.
Этот способ безопасен для организма и не вызывает аллергию.