Жарко, много потею. Почему и как от этого избавиться?

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Избыточное потоотделение может быть признаком различных заболеваний. Но мы можем больше потеть от того, что съели определенную пищу, или от неправильного образа жизни. Как безопасно уменьшить влияние жары на организм и какими натуральными средствами пользоваться летом, рассказывают наши коллеги из Marie Claire и «Доктора Питера».



Почему мы потеем Потоотделение — естественный процесс, необходимый для терморегуляции организма. Его интенсивность может быть разной и зависит она не только от индивидуальных особенностей, но и от многого другого — от одежды, которую мы носим, температуры на улице, интенсивности физических нагрузок и так далее.



— Выделение пота у здорового человека в жару — совершенно нормальный и естественный процесс. Он обусловлен работой потовых и сальных желез, которая заложена генетически и регулируется гормонами. Как-то повлиять на этот процесс невозможно, — говорит врач-терапевт Елена Черненко. — Когда мы потеем, мы меньше перегреваемся. А если мы запрещаем себе потеть, используя различные способы, мы разрешаем себе перегреваться, и как следствие — получаем тепловой удар.



Поэтому, по словам эксперта, почти у всех способов меньше потеть есть свои «минусы», забывать о которых нельзя. Как безопасно потеть меньше Если у вас есть проблема повышенного потоотделения, решать ее лучше вместе с врачом-специалистом. Он назначит лабораторные и аппаратные исследования, чтобы установить причину неприятного запаха и исключить заболевания. Ведь избыток пота может быть, например, симптомом сахарного диабета, нарушения в работе ЖКТ, недостатка витамина D.

Здоровым людям, желающим потеть меньше, необходимо быть внимательными. Не стоит, к примеру, отказываться от воды: вариант «пить меньше, чтобы не потеть» опасен обезвоживанием, — говорит Елена Черненко. «Запасы влаги все равно будут испаряться через кожу, этот процесс не остановить, но если в организме жидкость никак не восполнить, человеку станет плохо», — объясняет она.



Полностью отказаться от горячих напитков — тоже плохая идея. «Потоотделение после горячего способствует охлаждению организма и переносить жару становится легче», — отмечает врач.

Так что если хотите безопасно потеть меньше, выполняйте следующие рекомендации.

Пейте достаточно воды Вода помогает поддерживать нормальное потоотделение и прочие обменные процессы, препятствуя тем самым появлению неприятных запахов. Кроме того, чистая питьевая вода может помочь избавиться от запахов лука, чеснока и кофе изо рта. По рекомендациям ВОЗ взрослый человек должен выпивать 1,5–3 литра воды в день, хотя, конечно, норма для каждого сугубо индивидуальна.

Используйте качественные мыло и средство для стирки Хорошее мыло не только защищает от микробов, но и надолго сохраняет запах чистоты. Если вы не знаете, какое мыло для рук или тела выбрать, обратите внимание на те, в состав которых входят натуральные масла и ароматизаторы. Столь же важно выбирать качественный порошок или гель для стирки — благодаря хорошему гипоаллергенному средству без резкого аромата, ваша одежда будет долго пахнуть свежестью. Откажитесь от вредных привычек Употребление алкоголя и курение сигарет (в том числе и электронных) может приводить к повышенному потоотделению, говорит дерматолог-косметолог Евгения Игонченкова.

Следите за своим психоэмоциональным состоянием Стрессы, переживания, а также недостаток сна постоянно стимулируют работу потовых желез, продолжает врач. Привести себя в норму помогут медитации, расслабляющие ванны, сон не менее 8 часов в сутки. Откажитесь от одежды из синтетических тканей Их низкая воздухопроницаемость и невозможность испарения пота активируют жизнедеятельность бактерий, что и приводит к появлению неприятного запаха. Внимательно относитесь к гигиене Аналогичный процесс в подмышечной впадине происходит при наличии в ней волос: пот не может быстро испаряться, что также приводит к размножению бактерий.



И, конечно, следите за тем, чтобы ваше тело находилось в чистоте — летом дерматолог-косметолог Евгения Игонченкова советует принимать душ утром и вечером.

Следите за тем, что вы едите Некоторые продукты могут вызывать повышенную потливость. К ним относятся:

горький перец,

карри,

чеснок,

горчица,

лук,

свиное мясо,

бобовые. Также в жару лучше исключить из рациона острую пищу. Какими натуральными средствами заменить дезодоранты Антисептическое мыло с триклозаном Триклозан — антибактериальный компонент, способный бороться с бактериями и, тем самым, уничтожать причину неприятного запаха.

Минусы: Он способен уничтожать не только вредные, но и полезные бактерии, поэтому длительно использовать его нельзя — это приводит к нарушению микрофлоры и ослаблению иммунитета кожи. Детская присыпка или тальк Эти средства способны нейтрализовать лишнюю влагу и поглотить неприятный запах, при этом гипоаллергенны. Их наносят на кожу тонким слоем.

Минусы: Оставляют следы на темной одежде и могут иметь не очень продолжительный эффект.

Лимонный сок Он способен не только уменьшить потоотделение, но и устранить неприятный запах за счет своих бактерицидных свойств.

Минусы: Использовать лимон в качестве дезодоранта можно на коже, на которой нет воспалений. Также он не подходит для тех, у кого есть аллергия на цитрусовые. Дезодорант ручной работы Можно приготовить дезодорант в домашних условиях из трав.

Вам понадобятся:

50 грамм ромашки,

1 столовая ложка соды,

1 литр кипятка.

Залейте ромашку кипятком, дайте настояться 60 минут, после чего добавьте соду. Остывшей жидкостью можно протирать места повышенной потливости и неприятного запаха.

Этот способ безопасен для организма и не вызывает аллергию.

