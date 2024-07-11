РИА Новости: троих европейцев задержали при попытке попасть на Байконур

Троих граждан европейских стран задержали на территории космодрома Байконур в Казахстане. Они нелегально проникли на охраняемый объект, пишет 11 июля РИА Новости, ссылаясь на источник.

Задержанные предстали перед 26-м гарнизонным военным судом, который располагается в городе Байконур. Мужчинам назначили административное наказание. Также суд распорядился об их высылке с территории космодрома.



На Байконуре такое происходит не в первый раз. В начале июня туда пытались попасть двое граждан Франции. Один из них скончался от обезвоживания.