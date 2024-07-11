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    РИА Новости: троих европейцев задержали при попытке попасть на Байконур

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    5 комментариев

    Троих граждан европейских стран задержали на территории космодрома Байконур в Казахстане. Они нелегально проникли на охраняемый объект, пишет 11 июля РИА Новости, ссылаясь на источник.

    Задержанные предстали перед 26-м гарнизонным военным судом, который располагается в городе Байконур. Мужчинам назначили административное наказание. Также суд распорядился об их высылке с территории космодрома.

    На Байконуре такое происходит не в первый раз. В начале июня туда пытались попасть двое граждан Франции. Один из них скончался от обезвоживания.

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    БайконурКазахстан
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    Комментарии 5

    VKuser17419822111 Июл 2024 в 12:52
    совершенно обычная рутина...из месяца в месяц из года в год...Почему именно сейчас это превратили в новость?
    +0−0
    11111111111111811 Июл 2024 в 12:49
    На Байконур они рвутся, Глеб Егорыч! Там есть, где спрятаться...
    +0−0
    ixform11 Июл 2024 в 12:46
    у них были при себе нанороботы чтобы повредить центральный процессор и ещё они разбрасывали флэшки с вирусом стукснэт2 олимпийские игры 2010
    +0−0
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