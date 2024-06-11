РИА: На Байконур пытались попасть двое французов. Один умер в степи от обезвоживания

На территорию космодрома Байконур в Казахстане пытались попать двое граждан Франции. Один из них скончался от обезвоживания, сообщил 11 июня РИА Новости источник на космодроме.
По словам собеседника агентства, туристы-экстремалы выбрали «классический» путь до космодрома. Мужчины вышли к трассе и направились к высоким зданиям в степи, но в дороге один из них почувствовал себя плохо. Его приятель побежал обратно к трассе за помощью, но когда смог остановить машину и объяснить водителю происходящее, второй уже погиб от обезвоживания. Возраст умершего и его компаньона не сообщается.
Агентству ТАСС в правоохранительных органах уточнили, что туристы не пытались пробраться на космодром, а только фотографировали здания в степи, где одному стало плохо.
Средняя температура на Байконуре в июне днём, по данным синоптиков, составляет около 33 градусов тепла.