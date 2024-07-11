«Жёлтая карточка» для Виктора Орбана. В ЕС угрожают Венгрии ответными мерами на действия премьер-министра

Спецпредставитель Венгрии в ЕС Балинт Одор подвергся мощной критике со стороны своих коллег из Брюсселя по поводу того, как Венгрия начала свое председательство в Евросоюзе. Об этом 11 июля сообщило издание Politico. Встреча длилась более двух часов, и все страны — участники Союза, кроме Словакии, высказали свое недовольство.
«Когда дело доходит до отношений с Будапештом, лай Брюсселя сильнее его укусов», — пишет Politico.
Издание уточняет, что странам ЕС сложно выйти за рамки публичного осуждения. Лишить Венгрию поста председателя ЕС или сократить её 6-месячный срок пребывания у руля достаточно сложно и юридически чревато.
Эстонский депутат Европарламента Рихо Террас собирает поддержку, чтобы призвать высшее руководство ЕС лишить Венгрию права голоса по решениям альянса. Это самая серьезная санкция, которая может быть наложена на страну-участника, но пока что она ни разу не применялась.
«Он (Виктор Орбан. — Прим. ред.) умён. Он точно знает, как далеко он может зайти, не рискуя немедленно подвергнуться ответным действиям», — приводит издание слова чиновника ЕС.
Ещё одним, самым срочным, вариантом наказать Будапешт был бойкот неформальных встреч министров, организованных Будапештом. Однако и здесь дальше слов дело не продвинулось — Венгрия не получила никаких указаний на то, что другие государства-члены не будут направлять министров на встречи.
Напомним, что 5 июля Виктор Орбан прибыл с визитом в Москву. Борт из Венгрии приземлился около полудня в аэропорту Внуково. Перед этим, 2 июля, Орбан побывал в Киеве. Уже тогда представитель Еврокомиссии заявил, что визит премьер-министра Венгрии в Москву подрывает единство ЕС.
Затем Орбан продолжил серию встреч с мировыми лидерами и отправился в Пекин, где встретился с китайским лидером Си Цзиньпином. А после этого премьер-министр полетел в Вашингтон.