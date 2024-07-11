«Жёлтая карточка» для Виктора Орбана. В ЕС угрожают Венгрии ответными мерами на действия премьер-министра

Спецпредставитель Венгрии в ЕС Балинт Одор подвергся мощной критике со стороны своих коллег из Брюсселя по поводу того, как Венгрия начала свое председательство в Евросоюзе. Об этом 11 июля сообщило издание Politico. Встреча длилась более двух часов, и все страны — участники Союза, кроме Словакии, высказали свое недовольство.



«Когда дело доходит до отношений с Будапештом, лай Брюсселя сильнее его укусов», — пишет Politico.



Издание уточняет, что странам ЕС сложно выйти за рамки публичного осуждения. Лишить Венгрию поста председателя ЕС или сократить её 6-месячный срок пребывания у руля достаточно сложно и юридически чревато.

